Kwalificatie GP van Spanje 2026: Red Bull maakt indruk!

Wellicht dat dit dé sessie is waar het dit F1-weekend in Madrid om draait. De F2- en F3-sprintraces hebben laten zien dat inhalen niet makkelijk is. Laten we daarom maar eens kijken wie morgen met een voorsprong vanaf pole-position begint aan de GP van Spanje 2026.

Q1

Je leest dit natuurlijk om te weten hoe Max Verstappen en de andere topteams het hebben gedaan. Tijdens het eerste deel zitten de Red Bulls er al goed bij. Zowel Lawson als Verstappen zit telkens in de top vijf, waar je ook Antonelli steevast kunt zien. Na Q1 nemen we afscheid van wat vaste namen, maar ook van Oliver Bearman (omdat zijn auto niet op tijd klaar is voor een run na een harde crash in VT3) en thuisrijder Carlos Sainz.

Q2

In Q2 krijgen we meer van hetzelfde. Franco Colapinto zorgt voor een schrikmomentje. In de gevaarlijke bocht 12 verliest hij heel kort de grip op de achteras en vindt hem meteen terug. De Argentijn houdt zijn gaspedaal naar beneden en houdt gelukkig genoeg marge naar de muur, maar dit had behoorlijk mis kunnen gaan.

Wie gaat er dan hard en wie traag? Max Verstappen mag je onder die eerste categorie scharen. De Nederlander rijdt de snelste tijd. Ook teammaat Lawson gaat door, zij het op 0,349 seconden achterstand. Ook de McLarens, Ferrari’s en Mercedessen gaan door samen Lindblad en, jawel, Colapinto.

Q3 en uitslag

Max Verstappen laat in zijn eerste ronde een halve seconde liggen op zijn snelste kwalificatietijd van de dag. Bij poging twee gaat Verstappen wel sneller, maar niet snel genoeg. Verstappen wordt derde op 0,140 seconden achterstand op de pole. Dat had Verstappen vooraf vast niet verwacht. Wie pakt dan pole? Antonelli niet, want die komt 0,01 seconde tekort. Zonder dat hij in de afgelopen sessie opviel, staat ineens Lando Norris op en perst er de snelste kwalificatieronde uit. "Dit zou zomaar eens mijn beste ronde ooit kunnen zijn'', zegt Norris achteraf.

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