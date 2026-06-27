Kwaliteitstest 2026: Dit zijn de auto's waar eigenaren het minst over klagen

Wanneer we kijken naar lijstjes over de betrouwbaarheid en bouwkwaliteit van auto's , is de uitslag meestal even voorspelbaar als een Zwitsers uurwerk. Merken zoals Lexus, Toyota of Honda domineren traditioneel de top. Maar betrouwbaarheid is blijkbaar wat anders dan kwaliteit. Een grootschalig Amerikaans onderzoek legt de vinger op de zere plek.

In de J.D. Power 2026 U.S. Initial Quality Study (IQS) heeft Porsche namelijk alle concurrentie naar de kroon gestoken. Het onderzoek is van het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power is in de Verenigde Staten al veertig jaar een van de belangrijkste graadmeters voor de auto-industrie. Het onderzoek richt zich specifiek op de eerste 90 dagen dat een eigenaar zijn splinternieuwe model (modeljaar 2026) in bezit heeft. De score wordt uitgedrukt in het aantal problemen per 100 voertuigen (PP100). Hoe lager de score, hoe minder klachten de kersverse eigenaren hebben ingediend over zaken als het infotainment, rijhulpjes, de motor, het interieur en de algehele rijervaring.

Waar Porsche de concurrentie verplettert

Met een score van slechts 138 problemen per 100 voertuigen bleef Porsche ver onder het gemiddelde van de auto-industrie van 175 euvels per 100 auto’s. De 911 is voor het tweede jaar op rij het best presterende model met 110 problemen per 100 exemplaren. Tevens scoort de hele line-up goed op het interieur. De afwerking in de cabine, maar vooral het infotainment krijgt weinig klachten in tegenstelling tot die van de concurrentie.

Ford krijgt dan weer de hoogste score voor merken in het massasegment. Ook bij BMW is het feest: de 2 Serie, 5 Serie, 8 Serie, X2, X6 én X7 krijgen de beste rating van hun segment.

Het eerste Japanse merk dat we tegenkomen, is Lexus op plaats 4. Het is het enige Japanse merk in de top 10 van dit onderzoek. Sterker nog, we zien Mazda en Honda-zuster Acura in de top 10 van merken met de meeste problemen. Ook opvallend: we vinden er naast de Japanse merken ook Volvo en Mercedes.

Automerken met de minste klachten

Porsche - 138 Genesis - 151 Ford - 152 Lexus - 156 Nissan - 156 Buick - 162 Hyundai - 165 Subaru - 170 Chevrolet - 171 Land Rover - 173

Automerken met de meeste klachten

Infiniti - 235 Volkswagen - 233 Cadillac - 229 Audi - 225 Ram - 222 Volvo - 210 Mazda - 210 Acura - 188 Mini - 183 Mercedes - 182

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