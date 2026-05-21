Kwijtschelding parkeerboete "kan impact hebben op parkeren in elke stad"

Simpelweg een parkeerboete die onterecht geacht werd door degene die hem kreeg. Het staartje dat het kreeg in de rechtbank zorgt er potentieel voor dat er een nieuwe standaard gaat gelden voor parkeren in de stad.

Het gebeurde iemand in Hoorn. Parkeren gaat per uur, dus wordt er voor een uur betaald. Een uur en tien minuten na de aanmelding volgt echter een prent van 76 euro. Bij de rechter krijgt de parkeerder ongelijk, maar die laat het er niet bij zitten. De zaak komt voor bij het Amsterdamse hof en daar volgt een andere uitspraak: de boete wordt kwijtgescholden.

Maximale parkeerduur

Hoe dit zit: dit is zo'n systeem waar parkeren maar een uur geldig is. Je ziet dat wel eens op parkeerapps, dat de parkeeractie na een uur automatisch wordt beëindigd. Het hof van Amsterdam verwierp de zaak echter omdat het 'niet houdbaar is om elk uur terug te komen op je parkeeractie'. In officiële termen: ’parkeerbelasting verschuldigd voor het parkeren op het Kerkplein uitsluitend geheven kan worden door voldoening op aangifte bij de aanvang van het parkeren’. Tussendoor opnieuw aanmelden kan niet of zou niet moeten kunnen.

Precedent

De uitspraak, voor de rechter gebracht door juristen van Verkeersboete.nl, schept volgens die partij een bijzondere precedent. Met deze uitspraak in de hand kan je eigenlijk elke boete die je hebt gekregen in een zone met maximale parkeerduur aanvechten en gelijk krijgen. Een bijzondere tweedeling. Volgens meerdere juristen in gesprek met de Telegraaf bewijst het de beperkte houdbaarheid van deze constructie. Aangezien vrijwel elke Nederlandse stad hiermee werkt, lijkt het impact te hebben op elke plek. Het zou immers zo simpel moeten zijn: als jij voor het gestelde bedrag langer dan een uur moet betalen en de betreffende naheffing gewoon betaalt, is er eigenlijk geen probleem.

Oplossingen

Simpelere oplossingen voor dit probleem rondom maximale parkeerduur zou zijn om bijvoorbeeld blauwe zones een epische comeback te laten maken. Al hoop je natuurlijk ook wat inkomsten te krijgen uit parkeren, blauwe zones zie je het vaakst in kleine(re) steden of dorpen. Volgens de jurist van Verkeersboete.nl kan je ook kijken naar een progressief tarief, waar parkeren na een uur veel duurder wordt. Dat zou uitnodigen om enkel dat eerste uur te pakken.