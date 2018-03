Kylie Jenner bevalt van kind, krijgt LaFerrari voor de inzet

Tududududuuuuuu, vandaag bij Autoblog-Boulevard.

Zoals je wellicht onvrijwillig hebt meegekregen is Kylie Jenner onlangs bevallen van een kind met ongetwijfeld een rare naam (Check: Stormi). Dat bevallen geen pretje is kan ik, als man, met enige zekerheid zeggen. Het ziet er niet erg aangenaam uit. Bij Kylie Jenner zal het ook niet erg leuk geweest zijn, maar de nasleep van het hele gebeuren zal de pijn aanzienlijk verlichten. Allereerst heeft ze natuurlijk een gezond kind. Kylie, als je dit leest, gefeliciteerd enzo! Ten tweede heeft ze een “push-present” ontvangen in de vorm van een Ferrari LaFerrari. Wauw.

De vorige keer dat we onze handen vuil maakten aan een artikel over de op een of andere manier relevante Kylie Jenner, zagen we haar rijden met een Lamborghini Aventador SV Roadster. Met een dergelijke bak is het moeilijk om te upgraden, maar nu rijdt ze dus in iets wat nóg zeldzamer en duurder is. Van wie ze de Ferrari DeFerrari gekregen heeft is (nog) onbekend.

Ik ga na het typen van dit artikel ongetwijfeld even mijn handen wassen, het voelt een beetje vies. Toch is de invloed van Kylie Jenner in de wereld enorm, het is dus logisch dat er over haar geschreven wordt. Onlangs plaatste ze een tweet waarin ze de laatste Snapchat-update bekritiseerde. Met als gevolg een totale crash van Snapchat op de beurzen. In een klap was Snapchat 1,3 MILJARD minder waard. Als bedrijf kan je Kylie Jenner dus beter te vriend houden.