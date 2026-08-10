Laadkabels worden massaal gejat

Alsof je als elektrische rijder nog niet genoeg hebt om over na te denken. Naast laadpassen, tarieven en een vrije laadpaal moet je tegenwoordig blijkbaar ook controleren of je laadkabel er 's ochtends nog aan zit.

In Rotterdam kreeg de politie afgelopen weekend tientallen meldingen van auto's met ingeslagen ruiten en doorgeknipte laadkabels. Ook in Vlaardingen gebeurde dat onlangs. Vermoedelijk zijn de daders uit op het koper dat in de kabels zit.

En daar zit meteen het vreemde aan dit verhaal. Rijk word je er bepaald niet van. Een standaard laadkabel van zeven meter bevat ongeveer een kilo koper. Afhankelijk van het type kan dat oplopen tot zo'n 2,5 kilo. Bij de schroothandel levert een complete kabel met mantel ongeveer 6 tot 9 euro per kilo op. Een gestolen laadkabel brengt de dief daardoor meestal ergens tussen de 6 en 18 euro op. Da's eigenlijk niet de moeite, toch?

Voor de eigenaar ligt dat bedrag een stuk hoger. Een nieuwe laadkabel kost al snel meer dan 100 euro en dan hebben we eventuele schade aan de auto nog niet meegerekend. En als je pech hebt is je accu ook nog leeg waardoor je een taxi moet nemen naar je werk. Kost anno nu ook zo 100 euro of meer...

Het probleem openbaart zich trouwens niet bij de keurig op straat ladende elektrochauffeur, ook bij snelladers worden kabels gestolen. Fastned kreeg dit jaar op verschillende Nederlandse locaties al met ongeveer tien gestolen kabels te maken. Daar zit meer koper in, maar ook daar gaat het voor de dieven uiteindelijk om hooguit een paar tientjes.

Helemaal zonder risico is het bovendien niet. Tijdens een actieve laadsessie kan er gevaarlijke spanning op de kabel staan. Maar we zullen hier absoluut niet benoemen dat het doorknippen van zo'n laadkabel in potentie dodelijk kan zijn, zoveel stroom als erop staat. Nee, ben je gek, doen we niet!

Met een beetje mazzel lost het probleem zich dan vanzelf op namelijk...