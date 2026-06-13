Wat kost de Peugeot 205 GTI tegenwoordig op Marktplaats?

Nu de prijzen van de Peugeot e-208 GTI bekend zijn (link artikel) is het hoog tijd de occasionmarkt in te duiken. Voor hoeveel kan je tegenwoordig de OG Peugeot 205 GTI aanschaffen? Dat zochten we voor je uit.

De echte GTI

TIjdens de zoektocht naar de GTI’tjes kwamen we erachter dat er niet veel bij onze vrienden van Marktplaats te koop staan. Op het moment van schrijven tellen we er maar twee. Ze staan verstopt tussen de CTI’s. De cabrioversie van de GTI, die mede door het 70 kg zware dakmechanisme en trommelremmen achter, de minder sportieve versie wordt genoemd. Voor nu focussen we alleen op de twee GTI’s.

De oudste

We beginnen bij de eerste van de twee hot hatches. Dit exemplaar is er een uit 1986 en heeft zoals op de foto’s te zien is de iconische rode GTI kleur. Die rode tint is ook nog eens doorgetrokken in het interieur. De kleur die op geen GTI misstaat. De 1.6 liter kleine viercilinder in lijn produceerde 105 pk. Niet veel maar op 850 kg is het weer niet gek. In vergelijking met het gewicht van de E-208 GTI, die 1.595 kilo weegt, is het een serieus verschil.

Door menig liefhebber wordt de 205 dan ook omschreven als de auto met de ideale pk- /gewichtsverhouding. In het leven van deze Marktplaats advertentie zijn er 148.869 kilometers op de teller gezet. Daarmee is het, ondanks dat het de oudste van de twee is, wel degene met de minste ervaring. Hij kost dan wel weer 22.900 euro. Ter vergelijking: in 1986 was de nieuwprijs 13.341 euro. Geïnteresseerd? Je kan hem hier vinden.















Goedkoopste 205 GTI op Marktplaats

Het gaat hier om een model uit 1991. Er waren een paar verschillen die in de loop der jaren veranderden in de 205’jes. Zo had de 1.6 trommelremmen achter en schijfremmen voor. De 1.9 kreeg schijfremmen rondom. Ook kreeg de 205 met grotere motor ook grotere wielen. De 14 inch banden werden 15 inch groot. De 205 GTI werd van 1982 tot 1998 gebouwd. .

Deze occasion heeft niet veel verder gereden dan de oudere versie, 152.871 kilometers om precies te zijn. Mede daardoor zit de prijs in dezelfde range als de eerder genoemde GTI. Voor 21.000 euro mocht je hem meenemen. Let wel op, er is wel negen weken geleden een bod van 21.500 euro uitgebracht. Dus je zal nu moeten overbieden om hem te kunnen bemachtigen. Hoe dan ook, bijzonder gaaf om een keer te bezitten. Grijp dus nu je kans en koop hem hier !

















Nog meer speciale versies?

In totaal zijn er van de Peugeot 205 meer dan vijf miljoen gebouwd. Ongeveer 300.000 daarvan waren GTI’s. Het leuke van de sportieve versie van de 205 was dat de auto kon oversturen, of ondersturen afhankelijk van de bestuurder. Door het zogenoemde lift-off oversteer, kwam de auto met een simpele aanraking van het gaspedaal weer recht op de weg.

In de tijd van de Group-B rally was ook Peugeot geïnteresseerd om mee te rijden. In 1981 werden dan ook de 200 homologatiemodellen van de 205, de Turbo 16 , gerealiseerd. Met 200 pk en vierwielaandrijving en op 980 kg. De auto die ze in de rally zelf gebruikte had echter weinig overeenkomsten met de homologatie. De echte rally auto, de Evolution 2 versie, had 540 pk en de motor op de plek van de achterbank. En dat nog steeds in een totaalgewicht van onder de 1000 kg. Een echt rally monster.

De rally avonturen van Peugeot werden ook niet onverdienstelijk beloond. In de Group B behaalde ze tot tweemaal toe de constructeurstitel.

Na het einde van de Group B in 1986, kwam Peugeot met een plan voor de Group A rally. Ook hiervoor moesten ze weer een homologatiemodel maken. Hierbij moest de cilinderinhoud onder de 1.3 liter zijn. Zo werd de 205 Rallye geboren. Die had dan maar 102 pk maar wel net geen 800 kg. Dit moest echt een productieauto worden vanwege de 5.000 homologaties. Hij is ook te herkennen aan de kleur, Meije White, met de kenmerkende rood/geel/blauw strepen. Ondanks dat Peugeot niet had verwacht dat de Rallye zo’n succes zou worden zijn er uiteindelijk maar liefst 28.281 exemplaren gebouwd. Dat kun je wel een succes noemen.

Ik kan niet voor iedereen spreken, maar dit blijven toch auto’s die je een keer gehad moet hebben. Dus wat zou jij doen? Nu kopen of toch nog wachten tot ze wat gaan dalen?