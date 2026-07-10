Op vakantie naar Italië: trap hier NIET in

Het is zomervakantie! De mussen vallen overal van het dak. In het ene land wat harder dan in het andere land, maar je gaat niet alléén voor het weer naar op vakantie natuurlijk. Zo'n land waar je niet alleen voor het weer heen gaat maar ook voor de cultuur en vooral voor de keuken is Italië. Zeker aan te raden, al is ondergetekende enigszins bevooroordeeld...

Maar ja, Italië staat niet alleen bekend om goede dingen. Die vermaledijde Italianen kunnen er natuurlijk ook wat van op het gebied van trucjes en schimmige zaakjes. Ik ben de beroerdste niet, dus via deze weg waarschuw ik jullie met veel plezier voor een paar zaken in dat prachtige land waar je heerlijk vakantie viert, maar ook heerlijk woont.

De spiegeltruc

In Italië moet je beducht zijn op de spiegeltruc! Misschien ben je er mee bekend en hij is zeker niet exclusief voor Italië, maar helaas is hij wel berucht in het land van de pizza en de pasta.

Nou hoe gaat het in zijn werk? Je rijdt lekker op een tweebaansweg weg te genieten van het Italiaanse landschap als je nietsvermoedend wordt ingehaald. Dat is het scoutmoment. Een persoon alleen of juist jong/oud in een auto met Nederlands kenteken? Ideaal!

De boef in kwestie laat zich op de rechtse baan voor je afzakken zodat je denkt, die ga ik eens lekker inhalen. Als je dan voorbij rijdt gooit de bandiet in kwestie tijdens de inhaalactie iets tegen je auto. Een steen of iets dergelijks. In de video hieronder kun je goed zien dat zijn raam open is en dat hij naar rechts beweegt.

Vervolgens haalt de bandiet jou weer in en naast je gaat ie wild zwaaien dat je hem geraakt hebt, hem moet volgen en moet stoppen. Met wat extra inzet maken ze als je pech hebt na het stoppen ook nog snel een kras op je auto zodat het lijkt of je ze echt hebt geraakt.

Kapotte spiegel

De spiegel van de oplichter hangt er zielig bij en de onverlaat komt zich bij jou beklagen. Je hebt hem geraakt en dat wordt dokken! Net was je nog in opperbeste vakantiestemming en nu heb je stress. Gelukkig heeft de schobbejak al een oplossing paraat. Even googelen wat zo'n spiegeltje kost (400+ euro) en als je dat dan contant even geeft lullen we nergens meer over...

Los van het feit dat bijna geen Nederlander nog zoveel cash op zak heeft, moet je dit niet doen natuurlijk. Zoals je op de video hieronder kunt zien (en horen) is de beste auto helemaal niet geraakt en dat kan ook bijna niet bij een inhaalactie natuurlijk. Het is allemaal misbruik maken van de schrik en de stress.

Wat moet je wel doen bij de spiegeltruc?

Als je wel iets hoort, maar aan je eigen auto helemaal niets merkt en zeker weet dat je niets hebt geraakt, dan kun je beter gewoon doorrijden. Kies je er toch voor om te stoppen (al dan niet half van de weg geduwd), laat je dan niet overhalen om contant geld te geven.

Zeg liever, geen probleem joh, vullen we toch even een schadeformuliertje in! Of als wat er gebeurd wel erg lijkt op wat je hier leest en ziet, zeg dan dat je even de politie belt. In het geval van deze video zag de kansparel de dashcam en had geen behoefte aan om te wachten op terugkijken van de beelden zoals werd voorgesteld en koos de oplichter eieren voor zijn geld.

Opletten bij tanken!

Deze is om goed op te letten. Want het is geen oplichterspraktijk, al zou je het met het enorme prijsverschil af en toe wel denken. Let op als je het benzinestation oprijdt waar je de auto parkeert om te tanken. Je vindt op elk tankstation namelijk drie (!!) prijsborden.

Allereerst de prijs die je op deze locatie betaalt. Of je nu in een klein dorp tankt of langs de tolweg er zijn bijna altijd twee prijzen op dat tankstation. De prijs die groot op het bord staat is altijd de goedkoopste, de "Fai-da-te" prijs. Oftewel de doe-het-zelf prijs. Als prijsbewuste Hollander wil je natuurlijk de voordeligste optie, zorg dan dat je bij een zelfservice pomp staat. Ook als je toch zelf je tank vult bij een "servito" pomp betaal je de duurdere prijs, want die prijs staat nu eenmaal ingeprogrammeerd bij de pomp in kwestie.

Nu kun je twee dingen aantreffen. Of een bord waar op staat "Service +32 cent" of iets dergelijks, of een tweede prijsbord met de prijzen per liter voor als je de tank lekker laat vullen door de plaatselijke pomphouder.

Derde prijsbord

Ik had je nog een derde prijsbord beloofd. Van de Italiaanse overheid is het namelijk verplicht om ook de gemiddelde brandstofprijs te communiceren. Langs de tolweg is dat de landelijke gemiddelde prijs, op de wegen daarbuiten is de regionale gemiddelde prijs verplicht. Die gemiddelde prijs is uiteraard ook het goedkoopste zelftanktarief.

Zwarte zaterdagen

Nog even wat over de drukte op de Autostrada. Als het even kan probeer dan de weekeinden te vermijden. Zondag lijkt leuk zonder vrachtverkeer, maar je kunt op geen enkele rustplaats je auto met sleurhut kwijt want de vrachtauto's staan tot op de vluchtstrook. Ook doet Italië ieder weekend aan uitstapjes naar het strand, schoonmoeder of stedenbezoek.

Onderweg naar Italië is het ook heel druk en de gangbare routes door Europa lopen goed vol, zeker in de weekeinden in de vakantieperiode. Door de nacht rijden is niet altijd een goed idee, want er wordt ook in Zwitserland en Oostenrijk veel aan de weg gewerkt. De Gotthardtunnel is deze zomerperiode zo'n dertig keer afgesloten, alhoewel juli en augustus worden ontzien is het al snel een paar uur wachten voor deze bottleneck op de route naar het zuiden. Probeer gerust eens een andere route.

Algemene tips

Nog een paar algemene tips voor wie naar Italië wil op vakantie en niet wil worden verrast door ellende en rampspoed. Zorg dat je altijd iets van contant geld bij hebt. Pinnen bij de parkeerautomaat of bij het lokale barretje kan gewoon vaak niet. Drink dat kopje koffie aan de bar dan is die zomaar 2 euro goedkoper dan op dat fijne terrasje buiten.

Let op in een restaurant, je betaalt altijd coperto. Zeg maar een bijdrage voor je bord, bestek en brood. Een toeristische trekpleister met een pizza voor 5 euro kan zo maar een dure pizza worden als de coperta per persoon ook 5 euro kost.

Dan nog even autogerelateerd. Check je banden, winterbanden zijn na 15 april verboden en dat kan een duur grapje zijn. Boetes tot dik 1.100 euro zijn mogelijk. Vierseizoenenbanden mogen natuurlijk wel. Dan is er nog een fijne snelheidscontrole die de Nederlandse trajectcontrole doet verbleken.

Hou je ook in met dat lekkere wijntje in dat pitoreske restaurantje als je nog moet sturen naar je Toscaanse landhuis. De grens is een promillage van 0,5 maar de sancties lopen keihard op. Wie nu gepakt wordt met teveel alcohol in zijn of haar bloed riskeert een boete van maximaal 2.170 euro. Zit het promillage tussen de 0,8 en 1,5 dan zet de politie de verdubbellaar in. Bij een promillage boven de 1,5 kun je een boete krijgen van 6.000 euro en een celstraf tot zes maanden. Voor het rijden met andere vormen van drugs op kun je drie jaar je rijbewijs kwijt zijn. Niet handsfree bellen kost tussen de 250 en de 1.000 euro.

Nou laat je vooral niet tegenhouden, want Italië is een fantastisch land om op vakantie te gaan! Gewoon lekker "Tranquilo, tranquilo, dat is onze stylo" en dan kan je reis niet meer stuk! En: een gewaarschuwd mens telt voor twee!