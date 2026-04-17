Laat je niet oplichten in Frankrijk met deze truc

Je kunt ook echt helemaal niemand meer vertrouwen... Ook niet in Frankrijk...

Ingewikkelde en vooral dure tijden. Dat stimuleert ook de creativiteit van de minder oprechte mensen in onze maatschappij. Nu je een extra hypotheek moet afsluiten om je auto af te tanken, betalen steeds minder mensen voor een volle tank, er rijden er steeds meer gewoon weg. Maar de echte oplichter zorgt ervoor dat iemand anders voor zijn volle tank betaalt...

In Frankrijk is recent een nieuwe oplichtingstruc ontdekt die niet persé tot Frankrijk beperkt hoeft te blijven lijkt ons. Dus even extra goed opletten bij de volgende tankbeurt als je weer de helft van je spaargeld over moet maken voor een paar liter dinosap.

Het codewoord is: aluminiumfolie

De oplichter van dienst heeft niet meer nodig dan een bolletje aluminiumfolie. De schobbejak stopt een balletje aluminiumfolie precies op de plek waar de hendel zit die de pomp laat weten dat het tankpistool is teruggehangen. Dan weet de pomp dus niet dat de tankbeurt klaar is als jij je tankpistool ophangt, instapt en wegrijdt. Het geboefte zet dan snel zijn auto op jouw plek en maakt de tankbeurt "af" in zijn eigen brandstoftank. Op jouw kosten dus. Daar gaat de rest van je spaargeld.

De nieuwe truc kwam aan het licht bij een tankstation op het terrein van de Hyper U supermarkt in Challans (Frankrijk). Een oplettende klant merkte dat het tankpistool niet terug ging in de houder zoals gebruikelijk. De klant maakte er meteen melding van en de manager van het tankstation vond bij meerdere pompen een propje alufolie in het mechaniek. Foute boel dus.

Let op voor deze variant

Kijk ook uit als je een goede inborst hebt, want er is nog een variant waar in hetzelfde artikel in kwaliteitspublicatie De Telegraaf voor wordt gewaarschuwd. Dan wordt je namelijk "netjes benaderd" door een boef die vraagt of hij voor vijf euro mag tanken op jouw kosten, want hij is zijn portemonnee vergeten/blut/tank leeg of een andere k*tsmoes.

Als barmhartige samaritaan zeg je vooruit dan maar. Na die vijf euro doet de oplichter net alsof hij de slang terughangt, maar niets is minder waar... Jij rijdt weg met het gevoel een goede daad te hebben gedaan, de bandiet tankt zijn auto af.

Kortom, met de vakanties voor de deur en de huidige brandstofprijzen is het opletten geblazen! Check bij iedere tankbeurt goed of het tnakpistool goed terughangt in de houder. En val niet voor l*lverhalen.

Fotocredit: Rudy and Peter Skitterians