Laat Mercedes F1 zijn coureurs zo racen? Toto Wolff geeft antwoord

Heb je afgelopen zondag nog naar de F1 gekeken? Oké, mijn voorspelling omtrent het weer kwam niet echt uit, maar vermakelijk was de race wel, toch? De eerste dertig ronden stonden in het teken van een titanenstrijd tussen Mercedes-teamgenootjes George Russell en Kimi Antonelli. Toto Wolff zal wel nagelbijtend hebben toegekeken, toch? En wanneer grijpt de Oostenrijkse teambaas in?

Excuses nog voor het ontbreken van een raceverslag. Bij de volgende race - de GP van Monaco, dus eerder de volgende optocht - kijk ik wel weer met de laptop op schoot. Goed, eerst dus even terug naar Canada. Russell en Antonelli hadden het er flink aan de stok, totdat de Merc van Russell de geest gaf en Antonelli naar de overwinning kon cruisen.

Leuke gevechten blijven, maar…

Toto Wolff zag hoe zijn rijders een ‘’gewoon acceptabel’’ gevecht hadden. ‘’Het is niet altijd makkelijk om jouw auto’s met elkaar te zien strijden zoals ze deden in de beginfase, maar het was geweldig racen.’’ Wolff geeft ook aan dat er gesprekken komen met beide hoofdrolspelers. ‘’Ik denk dat we de beelden van vandaag moeten bekijken en [de coureurs] tot de juiste conclusies moeten laten komen door te zeggen: 'Vind je dat dit het juiste niveau van strijd was? En zo ja, waarom dan?’’

Wolff vervolgt: ‘’We zullen uitleggen waarom we denken dat een of twee situaties voorkomen hadden kunnen worden, en 'wat wil je doen om de gevolgen te verzachten?' Maar het is absoluut nu meer dan ooit dat deze strijd gaande is."

Op een paar momenten na vond Wolf het dus geen probleem dat zijn rijders het met elkaar aan de stok hadden. Toch zegt de teambaas ook: ‘’Als er een situatie zou ontstaan ​​waarin we denken dat het team punten zou verliezen, of als we zoveel tijd zouden verliezen op onze concurrenten, dan zouden we geen millimeter aarzelen om de handrem aan te trekken."

Wolff als strenge vader

Dat de Mercedes-teamleider hard kan ingrijpen, liet hij al deels zien met zijn reactie op de uitlatingen van Antonelli. Tijdens de sprintrace vond Antonelli dat Russell ‘’stout’’ met hem racete. Wolff was er als de kippen bij om het ‘’zeuren’’ van de jonge Italiaan af te keuren en hem erop te wijzen dat ze dit soort zaken intern bespreken.

En inderdaad, de berichten van Antonelli worden meegenomen in de evaluatie zegt Wolff: "Als je naar sommige radioberichten luistert, is er zeker ruimte voor verbetering. Je emoties tonen is goed, maar concentreer je vooral op het rijden, dat is het belangrijkste. Maar afgezien daarvan denk ik dat ze zich hebben gedragen als coureurs die voor een kampioenschap strijden, dus daar kan ik niets op aanmerken."