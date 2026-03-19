Laat Renault een enorme kans gewoon liggen?

Het overnemen van het Roemeense Dacia heeft Renault geen windeieren gelegd. Je moet alleen wel weten wat je koopt. Je koopt met een Dacia tweederangs Renault-techniek voor een vriendelijke prijs. Tegelijkertijd koop je voor soms hilarisch lage bedragen een gloednieuwe auto met garantie en een dealernetwerk. Niet gek dus dat de middenklasse modellen van Dacia goed scoren in Europa en al sinds een tijdje topscoorders zijn.

Wij hebben Dacia dus markttechnisch gewoon omarmd als een automerk in de budgetklasse, met populaire modellen als de Logan, Sandero en Duster als aanvoerders. Elders ter wereld vindt Renault het echter slimmer om de modellen van Dacia gewoon onder het eigen merk te scharen. Soms is dat heel simpel: alle generaties Duster worden her en der verkocht als Renault Duster. Waar vrijwel niks verandert aan de auto behalve op vrij simpele wijze de Dacia-badge te vervangen door de welbekende losange.

Renault Duster in India

In bepaalde markten ter wereld vind je dus alle Dacia's als vrijwel identieke Renaults. Dat wordt langzaam maar zeker anders. Zo is er sinds vorig jaar de Renault Kardian. De basis komt van een Dacia Sandero zoals wij die ook kennen, maar dan met een heel eigen Renault-ontwerp en dus ook een andere naam. Hetzelfde geldt voor de Renault Boreal. Ook daar komt de basis van de Dacia Bigster, maar zit er een heel eigen koetswerk op. Vanuit Renault India komt nu deel drie tevoorschijn, alleen is het ietsje minder radicaal.

Dit is namelijk de nieuwe Renault Duster voor de Indiase markt. In eerste instantie geen verandering à la Kardian of Boreal. De naam is net als bij ons Duster en je herkent ook direct 'onze' Duster in de vormgeving van het ding. Dezelfde koplampen, maar dan zonder de Dacia Y-signatuur. Net een andere voorbumper, nieuwe details rondom: vergelijkbaar, maar toch niet hetzelfde. Aan de achterkant meer van hetzelfde, de achterlichten passen in dezelfde stukken plaatwerk als onze Duster. De Renault-versie krijgt echter een nieuwe lichtsignatuur met een heuse lichtbalk ertussen.

Het vermelden waard: in het interieur is ietsje meer ruimte voor Renault-spullen. Toch is het meeste schone schijn. Zo lijkt het scherm van de Renault Duster een maatje groter, maar dat komt omdat er net als bepaalde Europese Renaults een stuk plastic toegevoegd is zodat het hele cluster 'onder één geheel' valt. Voor zover wij kunnen vinden zijn de specs daarom ook vrijwel identiek aan onze Duster.

In de motorruimte is het weer een ander verhaal bij de Renault Duster. Waar wij de keuze hebben uit een reeks drie- en viercilinders, wel of niet hybride, blijft de keuze in India beperkt tot de TCe 100 en de TCe 160. Wat staat voor de vermogens, dus tot wel 163 pk uit die laatste. Niet heel spannend, maar wel meer dan wij uit de Duster krijgen. De keuze uit handbak of DCT is aan jou.

Spotgoedkoop

Wat ook een voordeel is van alles per markt regelen: de Renault Duster in India duikt ver onder 'onze' 27.500 euro kostende Duster. Je betaalt daar plaatselijk maar omgerekend 9.568 euro voor de Duster. Goed, dan krijg je niet deze 'Iconic Launch Edition' zoals op de foto's, maar wel een dappere, met stalen velgen uitgeruste oerversie. Het heeft zijn charme, al lever je wel net als bij ons vrijwel alle techniek in. Waaronder het centrale scherm. Die Iconic Edition is een stuk duurder: 15.611 euro. Nou willen we niet deze vergelijking helemaal afmaken door het modale inkomen in India naast dat van ons te leggen, maar voor dat geld Renault rijden: ook jij zou het doen als het kon.

Gouden zet?

Dat brengt ons bij de vraag die we in de titel zetten: heeft Renault niet ook voor onze markt goud in handen met 'goedkopere' Renaults? We willen niet lullig doen richting Dacia, helemaal omdat het inmiddels gemeengoed is, maar een Duster op de Renault-manier oogt ietsje minder plastic fantastic en ietsje meer zoals het 'echte' Renault. Hadden de Fransen niet gewoon alles onder één merk moeten scharen? Wereldwijd lijkt het te werken.