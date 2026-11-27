Er zijn heel veel hypercars die zogenaamd uniek zijn, puur omdat ze een kleurstelling hebben die geen enkele andere auto heeft. Maar dat zeggen ze dus allemaal… Deze LaFerrari is pas écht uniek.

Als je de advertentie van Bernards Exclusives opent en een blik werpt op de specificaties, zie je al meteen dat er wat bijzonders aan de hand is. Deze gele LaFerrari Aperta heeft namelijk maar 800 pk, terwijl deze auto 963 pk hoort te hebben. En nee, dit is geen foutje van de verkoper.

Wat is er aan de hand? Deze LaFerrari is géén hybride. De auto wordt aangedreven door de atmosferische V12 en verder niks. Dit recept kennen we van de latere Daytona SP3, maar nu blijkt er ook een LaFerrari te zijn zonder hybride componenten.

Stap terug of supergaaf?

Aan de ene kant is het een stap terug, want de LaFerrari was juist een technologisch hoogstandje door de geavanceerde hybride aandrijflijn. Daardoor kon de Ferrari ook concurreren met zijn aartsrivalen, die ook hybride waren: de McLaren P1 en de Porsche 918 Spyder.











Anno 2026 zijn hybride supercars echter gemeengoed en qua vermogens zijn we inmiddels ook compleet murw geslagen. Dus vandaag de dag is het júíst gaaf om een LaFerrari te zien die alleen een V12 heeft. En het hybride gedeelte ga je waarschijnlijk niet eens missen. Met 800 pk is de auto nog steeds snel zat en de beleving zat ‘m altijd al in de V12.

Prototype

Je vraagt je misschien nog af: waarom is deze LaFerrari eigenlijk geen hybride? Nou, het betreft een prototype. Wellicht is deze auto gebruikt voor de ontwikkeling van de Daytona SP3. Nadat de auto voor zijn prototype-diensten werd bedankt, was de eerste eigenaar niemand minder dan Luca di Montezemolo. Hij was destijds nog CEO van Ferrari.









We hebben het al vaker geroepen, maar iedere Ferrari ziet er beter uit in Giallo Modena dan in Rosso Corsa. Dat bewijst ook deze LaFerrari maar weer eens. Nog een leuk detail voor de nerds: de Aperta heeft normaal gesproken spiegels met horizontale pootjes, maar dit exemplaar heeft de hogere spiegels van de normale LaFerrari.

Deze bijzondere LaFerrari staat nu dus gewoon in Woerden bij Bernards Exclusives, met 13.984 kilometer op de teller. Wat de auto moet kosten kunnen we helaas niet vertellen, want de prijs is op aanvraag. Als je ziet wat er tegenwoordig al voor normale LaFerrari’s wordt betaald, zouden we niet raar opkijken als Bernards er 9 miljoen of meer voor wil hebben.