Lager verbruik, iets duurder. Dit gaat de Volkswagen T-Roc Hybrid kosten

Als we de cijfers mogen geloven, dan ben jij - in dit geval iemand die interesse heeft in een hybride - enkel nog in de markt voor de Chinese varianten. Die domineren immers niet alleen op kunnen, maar vooral op prijs. Maar dat wil niet zeggen dat Duitsland zich zomaar gewonnen geeft, want zie hier de prijzen van de Volkswagen T-Roc Hybrid.

Om eerst maar even alle mogelijke onduidelijkheden uit de weg te helpen: Ja, Volkswagen heeft al een hybride T-Roc op de markt, en ja dat is er ook een zonder stekker. Het verschil zit hem in de aandrijflijn die bij deze T-Roc Hybrid volledig hybride is, in plaats van mild-hybride. Kortom, een compleet nieuwe en vooral zuinigere aandrijflijn.

Lager verbruik iets hogere kosten

Waar hebben we het dan over? Een gemiddeld verbruik van 5,1 liter per 100 kilometer in plaats van 5,5 liter per 100 kilometer. Klinkt als een verschil dat je niet gaat merken in de praktijk, maar met de huidige benzineprijzen... Dan rest de vraag natuurlijk: hoeveel meer moet de nieuwe auto kosten tegenover de al bestaande keuzes? Hij moet zichzelf immers wel binnen afzienbare tijd terugverdienen.

Volkswagen steekt de T-Roc Hybrid in op nog geen 40.000 euro voor de 136 pk sterke variant en net geen 47.000 euro voor de 170 pk sterke T-Roc Hybrid. Wat daarbij opvalt is dat de nieuwe variant vooralsnog niet leverbaar is in de goedkoopste trim. VW biedt de auto enkel aan vanaf de 'Life'-variant en laat de goedkopere 'Trend' voor wat het is.









Hetzelfde geldt overigens ook voor de variant met 170 pk, want die is er niet te krijgen onder de sportiever ogende R-line. Effectief komen daarmee de prijsverschillen tussen de nieuwe hybrides en de al bestaande uit op een zeer acceptabele 500 euro voor de 150 pk sterke versie en een ietwat pijnlijkere 2.000 euro voor de 170 pk variant.

Dan nog een ander dingetje: de Hybrid is ruwweg 100 kg zwaarder dan zijn zwakkere broertje. Iets wat hem precies een klasse duurder maakt in de wegenbelasting. Maakt het toch weer iets lastiger om het lagere verbruik financieel te compenseren.

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