Lamborghini brengt een hommage aan de Miura, wordt overladen met negatieve reacties

De Lamborghini Miura is een waar icoon, dus deze auto zijn we zeker niet vergeten met z’n allen. Toch brengt Lamborghini zo nu en dan een hommage uit aan de Miura, om ons eraan te herinneren dat zij deze auto gemaakt hebben.

Zo bracht Lamborghini in 2006 de Miura Concept uit, die bewees hoe tijdloos het ontwerp is. Met wat kleine aanpassingen is het opeens een moderne auto. De concept car is zelf inmiddels ook alweer 20 jaar oud, maar zou zo in productie kunnen. Helaas is het altijd bij een concept gebleven.

Miura Homage

Wel bracht Lamborghini in 2017 de Aventador Miura Homage uit. Dat is niets meer en niets minder dan een Aventador met een two-tone kleurstelling geïnspireerd op de Miura. Een beetje makkelijk, maar het zag er wel leuk uit. Daarom past Lamborghini nu precies hetzelfde trucje toe op de Revuelto, met de Revuelto Miura 60° Homage. Hier worden er 60 van gebouwd, ter ere van het 60-jarig jubileum van de Miura.











De reacties op social media zijn echter uitsluitend negatief. Hoe kan dat? Is het zo erg dat de Revuelto een kleurstelling krijgt die geïnspireerd is op de Miura? Nou nee, de kritiek is vooral gericht op de plaatjes die Lamborghini deelt. In plaats van mooie foto’s deelt Lamborghini plaatjes die er ontzettend nep uit zien. Mensen uiten daarom massaal hun teleurstelling over het feit dat Lamborghini AI-plaatjes gebruikt.

Wel of niet AI?

Maar zijn het wel AI-plaatjes...? Mensen vergeten dat er ook nog zoiets bestaat als 3D-renders. Ook voor het AI-tijdperk kregen we al dergelijke neppe plaatjes voorgeschoteld. De afbeeldingen in kwestie hebben niet de typische AI-stijl, maar vertonen wel alle kenmerken van matige renders.

Dat betekent niet dat de kritiek onterecht is. De plaatjes zien er gewoon ontzettend nep uit, of het nou renders zijn of AI-afbeeldingen. En het is niet alsof Lamborghini geen beschikking heeft over echte Miura's. Op deze manier is het dus een beetje een waardeloos eerbetoon.

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