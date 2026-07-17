Lamborghini heeft geen zin in Ferrari-achtig retrospul

We denken niet dat de CEO's van Lamborghini en Ferrari elkaar wekelijks haatmails sturen, maar toch is er een mate van rivaliteit tussen twee merken die vrijwel hetzelfde doen. Grappig genoeg pakken de merken het bouwen van auto's tegenwoordig heel anders aan. Niet geheel verrassend is Lamborghini er dan ook niet op uit om Ferrari te kopiëren. Of zichzelf.

We kennen allemaal het verhaal dat Lamborghini ontstaan is doordat Enzo Ferrari geen boodschap had aan de expertise van Ferruccio Lamborghini, waarop die laatste dacht: nou, dan doen we het gewoon zelf. Sindsdien zijn Ferrari en Lamborghini dé sportwagenmerken uit Italië. Terwijl de twee minder bij elkaar afkijken dan je denkt. Lamborghini bouwt al jaren niet meer een GT met de motor voorin om de 12Cilindri van repliek te voorzien. Ferrari heeft juist geen middenmotor V12-supercar meer in de aanbieding. Een Temerario en 296 GTB zijn met elkaar te vergelijken en ook een Urus en Purosangue hebben overeenkomsten. De Luce gaat echter niet ervoor zorgen dat Lamborghini spijt krijgt van de volledig elektrische Lanzador cancellen.

Lamborghini gaat niet aan de handbak

Toch moet je af en toe erkennen dat ideeën niet de slechtste zijn. Road & Track sprak met Lamborghini's marketingchef Federico Foschini. Er werd gevraagd naar de mogelijkheid van een nieuwe Lamborghini met gated handbak. Ook Lambo rustte hun modellen zonder uitzondering uit met deze bak, maar de Gallardo en Murciélago kregen de optie voor de gerobotiseerde handbak genaamd e-Gear. De doorontwikkeling daarvan ging een rol spelen bij de Aventador en de Huracán kreeg Lambo's eerste DCT. Sinds die tijd is de handbak volledig in de ban gedaan.

Dat blijft zo, volgens Foschini. Niet alleen is er weinig vraag naar volgens hem, ook ziet het merk geen brood in een 'neppe' handbak zoals de 12Cilindri Manuale. Dit alles kost geld om maar een fractie van de kopers tevreden te stellen. De kosten-batenanalyse klopt niet, aldus de marketingman. Maar er is nog een reden.

"Lamborghini-straatauto's zijn simpelweg straatversies van wat er in de racerij gebeurt," zegt Foschini. Aangezien de racerij nu ook de automatische versnellingsbak en hybride-technologie heeft omarmd, is dat de richting waar de straatauto's heen gaan. Ferrari durft de 12Cilindri Manuale ook maar in beperkte aantallen te bouwen, want anders loop je het risico dat niemand hem koopt en al die ontwikkeling voor niks is geweest. Wat eigenlijk vreemd is, want kijkend naar Porsche of BMW is het echt niet zo dat geen enkele auto met handbak kan scoren.

Ook geen Countach LPI versie twee

Als je het toch hebt over oude koeien uit de sloot halen, werd Foschini ook gevraagd over een herhaling van de Countach LPI 800-4. Dit is één van de weinige keren dat een Lamborghini op zo'n wijze zijn inspiratie bij een oud model weghaalt (edities als de Miura Edition van de Aventador zijn slechts kleurstellingen en badges). Er werden 112 exemplaren gebouwd en de basis komt bij de Sián vandaan, maar het design en de naam komen regelrecht bij de Lamborghini Countach vandaan.

Foschini zegt dat het vast een keer gaat voorkomen dat een ander model dergelijke inspiratie biedt. Dat moment is echter niet nu. Lamborghini wil niet vast blijven hangen in een vroeger-was-alles-beter-mentaliteit en zich vooral richten op het hier en nu. Wanneer de tijd rijp is, is er wel weer een ander icoon dat herhaald wordt.

Dat gezegd hebbende gaan er wel geruchten dat delen van de geschiedenis zich gaan herhalen, want er zou voor Monterey Car Week dit jaar een speciale Miura-editie van de Revuelto onthuld worden. Dat wordt dus meer zoals de Aventador Miura 50 en de Aventador Ultimae Miura-editie: een hommage, maar geen regelrechte kopie.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover