Lamborghini houdt vast aan zijn leukste gimmick

Automerken zijn de laatste jaren druk bezig geweest om auto's steeds digitaler te maken. Nog een schermje erbij, nog een knopje minder. Lamborghini kijkt daar gelukkig met een Italiaanse glimlach naar en denkt: nee joh, geef die bestuurder gewoon een rode klep om omhoog te klappen. Dat is leuk.

Eerst de klep, dan de herrie

Voordat je een moderne Lamborghini start, moet je eerst een rode klep omhoog klappen. Pas daarna kun je op de startknop drukken. Het is compleet over the top en nutteloos, maar dat is natuurlijk precies de bedoeling. Het voelt alsof je een straaljager gaat lanceren in plaats van een ritje naar de Jumbo begint.

Volgens Lamborghini-designchef Mitja Borkert blijft dat ritueel ook gewoon lekker bestaan. Tegen CarBuzz zegt hij dat de procedure misschien iets langer duurt, maar dat het precies de emotie oproept die het merk wil. En laten we eerlijk zijn: als je een Revuelto, Temerario of Urus start, wil je ook niet dat dat voelt alsof je de vaatwasser aanzet toch? Die karakteristieke startknop verscheen voor het eerst op de Aventador in 2011 en groeide uit tot een van de herkenbaarste details van het merk.

Knoppen zijn weer cool

Het is eigenlijk best grappig. Jarenlang probeerden autofabrikanten zoveel mogelijk fysieke knoppen weg te bezuinigen. Alles moest via een touchscreen. Inmiddels lijken ze daar massaal op terug te komen.

Ferrari geeft toe dat de touchknoppen op het stuur misschien toch niet zo'n briljant idee waren. Mercedes bekende onlangs zelfs dat de industrie "de klant een beetje was vergeten" in de race naar steeds meer schermen.

Lamborghini doet daar dus gewoon lekker niet aan mee. Volgens Borkert draait een Lamborghini niet alleen om prestaties, maar ook vooral om het gevoel. Zijn auto's moeten kippenvel bezorgen. Angst. Drama. En eerlijk gezegd lukt dat met een rode startknop onder een vliegtuigklep toch wel iets beter dan met een icoontje op een scherm.

Meer theater, minder efficiëntie

Natuurlijk is zo'n klepje niet sneller. En ja, het kost waarschijnlijk meer geld dan een standaard startknop. Maar sinds wanneer koop je een Lamborghini omdat hij zo praktisch is? Sterker nog, juist dit soort totaal overbodige details maken een supercar bijzonder. Net als de contactsleutel links van het stuur bij Porsche of meer uitlaatherre dan eigenlijk nodig is.

Sommige gimmicks mogen wat mij betreft echt wel blijven. Want als je een paar ton uitgeeft aan zo'n Italiaanse exoot, wil je niet het gevoel hebben dat je een Golf start. Je wilt een klein beetje Top Gun spelen.



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