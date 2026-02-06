Lamborghini Huracán Spyder van Wesley Adema crasht in de sloot

“Ik raak de vangrail en die lantaarnpaal en we crashen zo hier in”, aldus Adema.

Wesley Adema, bekend financieel influencer en vastgoedhandelaar in onder andere Dubai, had een iets minder prettige vrijdagmiddag dan hij waarschijnlijk verwachtte. Op de Backer en Ruebweg in Breda probeerde hij met zijn Lamborghini Huracán LP610 Spyder ergens voorbij te komen toen de auto een slippertje maakte en via een vangrail en lantaarnpaal in de sloot belandde.

De 38-jarige multimiljonair kwam erachter dat een auto met een 5,2 liter V10 die 610 pk op de wielen zet, in de regen ineens van zich af kan bijten. Adema deelt in een video zijn onfortuinlijke ervaring met de Huracán die hij van mede-influencer Mobicepp heeft overgekocht.

Ondertussen heeft een bergingsbedrijf de zwaar beschadigde en nogal smerige Lambo uit de greppel getrokken en afgevoerd. Dat de crash met de ruwweg drie en een halve ton kostende supercar niet heel zachtjes ging, is te zien aan de twee pop-up veiligheidsbeugels die achter de hoofdsteunen omhoog zijn gekomen. Deze moeten de inzittenden beschermen als het voertuig dreigt om te rollen.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink