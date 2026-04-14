Lamborghini komt mogelijk met Miura-tribute

Lamborghini heeft een zwak voor jubileums. Zeker als daar een gelimiteerde special edition aan vast hangt die binnen vijf minuten is uitverkocht. En laat de Lamborghini Miura dit jaar nou nét 60 worden. Je voelt hem al aankomen…

De heilige koe van Lamborghini

De Miura is natuurlijk niet zomaar een oude Lambo. Dit is dé auto die het hele supercar-concept heeft uitgevonden. Middenmotor, krankzinnig design door Marcello Gandini en sneller dan alles wat er destijds rondreed. In 1966 gooide Lamborghini basically de supercar-spelregels overhoop. Ferrari en Porsche moesten ineens serieus gaan opletten.

Dus ja, als je als merk één model hebt waar je altijd op kunt terugvallen voor een gezellig jubileumfeestje, dan is het deze wel.

Revuelto met een knipoog

Volgens geruchten, werkt Lamborghini aan een speciale editie gebaseerd op de Lamborghini Revuelto. Geen letterlijke remake, maar een moderne interpretatie. Denk hierbij aan subtiele aanpassingen: speciale lak, designknipogen en een interieur dat misschien iets minder “spaceship” en iets meer “Italiaanse lounge” is.

En natuurlijk het allerbelangrijkste: hartstikke gelimiteerd. Waarschijnlijk 60 stuks, want ja… 60 jaar Miura. Dat soort symboliek vinden ze in Sant’Agata heerlijk.

Monterey = kassa

De kans is groot dat deze speciale Lambo z’n debuut zal gaan maken tijdens Monterey Car Week in augustus. Dat is natuurlijk dé plek waar dit soort auto’s thuishoren: zon, champagne en klanten die niet eens weten hoe je naar de prijs moet vragen.

Tegelijkertijd bruist het daar natuurlijk van de geruchten. Er wordt ook gesproken over een mogelijke Revuelto SV en andere nieuwe modellen. Kortom: Lamborghini komt waarschijnlijk niet met lege handen aanzetten.

“We doen niet aan retro” (behalve dus wel)

Officieel zegt Lamborghini dat het niet achterom kijkt. Designbaas Mitja Borkert gaf eerder aan dat het merk klaar is met nostalgie. Maar ja… dat zeiden ze ook vóór de Countach LPI 800-4. En vóór eerdere Miura-hommages.

Dus laten we eerlijk zijn: als Lamborghini zegt dat ze het niet doen, is dat meestal precies het moment waarop ze het wél doen.