Aan deze unieke Lamborghini Urus zit wel een heel apart haakje

Het lijkt wel alsof autobouwers tegenwoordig zelfs de kleinste reden aangrijpen om weer een speciaal model van een al bestaande auto te maken. Lamborghini is daar absoluut niet vreemd van, en dat toont het nu maar weer eens door de nieuwe Urus SE te veranderen in een Halo-car.

Mocht je de hint nog niet begrepen hebben, met 'Halo-car' bedoelen we in dit geval niet het summum van van Lamborghini kan bouwen, maar letterlijk een auto voor de videogame Halo. De Italiaanse autobouwers zagen namelijk kans om samen met Xbox de release van Halo: Campaign Evolved te vieren. Een game die op zijn beurt de release van de originele Halo: Combat Evolved uit 2001 - 25 jaar geleden dus - eert.











Gelimiteerd tot 30 stuks

Met deze ietwat dunne link, krijg je ook een ietwat dunne samenwerking. Veel meer dan een geinige wrap met wat verwijzingen naar de game, een speciale naam 'Urus SE Master Chief 117 Edition' en een fotoshoot met de hoofdpersoon Master Chief uit Halo krijgen we dan ook niet. Lamborghini gaat de auto niet produceren of verkopen. Tenminste, niet in het echt. De auto komt er als schaalmodel en als bestuurbare variant voor de videogame Forza Horizon 6. Hij komt niet voor in de nieuwste Halo-game, want dat zou raar zijn.

Die schaalmodellen zijn overigens wel uiterst gelimiteerd. Xbox gaat 30 exemplaren van de 400 dollar kostende karretjes verdelen onder deelnemers aan de prijsvraag op X.

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