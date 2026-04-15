Lamborghini maakt van Fenomeno een openluchtkanon!

Alsof een Lamborghini van miljoenen euro’s nog niet opvallend genoeg is, doet de Italiaanse autobouwer er gewoon nog een extra schepje pastasaus bovenop. Want ja, als je al een absurd exclusieve hypercar hebt… waarom zou je er dan geen versie zonder dak van maken?

Nog een paar extra voor de happy few

Lamborghini is volgens TheSupercarBlog bezig met de volgende stap in zijn “we maken gewoon wat we willen”-strategie: de Lamborghini Fenomeno Roadster. De auto zou in mei onthuld worden tijdens Lamborghini Arena op het circuit van Imola. Precies zo’n plek waar dit soort speelgoed thuishoort. Lekker veel asfalt, weinig schaamte. Zoals gebruikelijk bij Lamborghini blijft het niet bij een normale productieauto. Dit wordt weer zo’n “few-off” waar je alleen bij mag kijken als je bankrekening absurd genoeg is.

Bekend recept, maar dan zonder dak

Lamborghini heeft hier een traditie van gemaakt. Eerst een krankzinnige sportwagen bouwen en daarna denken: “Wat als we het dak eraf halen?” Dat gebeurde eerder al bij modellen als de Reventon, Veneno en Centenario. En dus krijgt ook de Fenomeno waarschijnlijk deze behandeling.

De basis blijft over het algemeen hetzelfde. Toffe extreme lijnen, tweekleurige lak en een interieur dat rechtstreeks uit de Lamborghini Revuelto komt. Alleen dan met nog meer zon op je hoofd en waarschijnlijk nog meer aandacht van iedereen om je heen.

1000+ pk en wind door je haar

Onderhuids verandert er weinig, en dat is maar goed ook. De Fenomeno Roadster gebruikt dezelfde hybride V12 als de Revuelto. Goed voor zo’n 1.065 pk. Ja, duizend. Plus nog een beetje. Dat maakt dit waarschijnlijk de krachtigste open Lamborghini ooit. Alsof rijden met dak eraf nog niet spannend genoeg was, krijg je er ook nog een raketmotor bij. Lachen! Er zit ook een batterij in (7 kWh) waarmee je een paar kilometer elektrisch kunt rijden. Handig voor in de stad of om heel even te doen alsof je ook om het milieu geeft.

Nog exclusiever dan exclusief

Van de 'normale' uitvoering worden er slechts 29 gebouwd, met een prijskaartje van zo’n 3,5 miljoen dollar (bijna 3 miljoen euro). De kans is groot dat de Roadster nóg zeldzamer wordt. Dit is dus niet zo'n auto die je gewoon even koopt. Dit is een auto waarvoor je waarschijnlijk wordt uitgenodigd. Als je cool genoeg bent in ieder geval. En zelfs dan moet je waarschijnlijk nog even slikken voordat je tekent.

Het mooie is dat Lamborghini gewoon lekker blijft doen waar het goed in is: compleet over de top gaan. Terwijl de rest van de industrie druk bezig is met efficiëntie, range en software-updates, bouwen de Italianen gewoon een open V12-hypercar van duizend pk.