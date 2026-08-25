"Lamborghini Revuelto uitverkocht, atmosferische V12 is exit"

Lamborghini gebruikt al jaren een turboloze V12 en de nieuwste telg genaamd Revuelto blijft bij die belofte. Het is een beetje een gemene, want over hybride is het nooit gehad. Maar goed, dat is tot op zekere hoogte puristisch geneuzel: dankzij elektropower kan de 6.5 liter grote V12 zonder extra aanzuiging alsnog 1.015 pk op de weg zetten, tot wel 1.065 pk voor de SV. Dit zorgt voor de ideale combinatie: wel een V12, maar alsnog de emissie-eisen halen. Voor nu.

Lamborghini zit namelijk in hetzelfde schuitje als elk ander automerk dat wil scoren op de Europese markt. De Euro 7-norm komt eraan en die is meedogenloos. Oplossingen om emissies te drukken moeten nog radicaler, tot een punt dat hoofdzakelijk elektrisch de norm wordt. Voor auto's als de Lamborghini Revuelto is dat killing. Het zijn er te veel om onder de uitzonderingen voor supercars op lage volumes te vallen, dus moet de auto ook aan de eisen voldoen.

Dankzij de man in gele regenjas die vaker (kloppende) nieuwtjes over Lamborghini brengt, weten we meer over de planning van Lamborghini. We kunnen niet genoeg benadrukken: dit is allemaal verre van officieel, maar zoals gezegd: het komt ook niet volledig uit de lucht vallen. Allereerst: de reguliere Lamborghini Revuelto is uitverkocht. Dealers krijgen Revuelto's toegewezen om te verkopen, wanneer die klanten hebben gevonden worden deze gebouwd. Bouwen gebeurt dus nog wel, maar de orderboeken zijn gesloten. En ja, daarmee is de Revuelto zoals 'ie nu is bijzonder kort in productie geweest. De 1.963 stuks van de Revuelto SV zijn dus de laatste auto's met deze V12 die gebouwd worden.

'Opvolger'

Dat markeert ook het einde van de atmosferische V12, want de uitverkoop van de Lamborghini Revuelto heeft alles te maken met de (te) hoge uitstoot van de auto. En ja, hybride of niet, zo'n V12 ademt gewoon veel vervuilende stoffen uit. Vandaar dat Lamborghini met een 'opvolger' komt. Of dit een Revuelto-variant wordt of een compleet nieuw model, dat is nog niet zeker.

De verwachting is wel dat dit model, wanneer of hoe deze verschijnt, ongeveer vanaf 2029 verschijnt en wel een V12 krijgt. Alleen sterk gereduceerd qua slagvolume, er wordt 5.0 of 5.5 liter verwacht. Om het vermogen van de atmosferische 6.5 bij te benen wordt er wel gekeken naar turbo's dit keer. Gezien de Temerario is dat een strategie die werkt, dus de grote broer krijgt hetzelfde. Opvallend als het een opvolger wordt: dan is er dus geen Revuelto Roadster geweest. Of die krijgen we nog te zien.

Submerk

We hadden het al even over de emissie-eisen die dus gelden voor Lamborghini aangezien hun modellen niet zeldzaam genoeg zijn om in de uitzondering te vallen. Die uitzonderingen blijven bij het grote 2035-plan wat de EU presenteerde, waar een enorme reductie in CO2-uitstoot gerealiseerd moet worden. Dit gaat Lamborghini hoe dan ook merken met hun supercars. Daar komt een oplossing voor: Lamborghini gaat tegen die tijd een submerk lanceren waar enkel hele speciale modellen voor worden gepresenteerd. Denk aan speciale few-offs als de Centenario en de moderne Fenomeno. Dat submerk zou enkel dit soort auto's bouwen om onder de jaarlijkse limiet van 1.000 gebouwde auto's te vallen. En op dit soort auto's zitten enorme marges, dus dubbelwinst.

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