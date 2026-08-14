De extreem boos kijkende Lamborghini Revuelto SV is los

Ongetwijfeld gaan er weer tientallen speciale edities verschijnen van de Lamborghini Revuelto en lang niet allemaal zullen ze even memorabel zijn. Toch begint het merk met een versie die al bijna 60 jaar de eerste stap naar boven is voor hun V12-modellen. Super Veloce of SV, waar de Revuelto nu aan toe is.

Op de Countach na was er voor elke Lamborghini met V12 een SV-versie. De Super Veloce-naam geeft aan dat Lamborghini de sinaasappel net even wat verder wist uit te persen voor een nog sappigere versie van de basis. SV is overigens een versie die het basismodel niet overbodig maakt, maar gewoon het idee net even wat meer hardcore maakt. Je weet dus ongeveer wat je kan verwachten bij de SV-versie van de Revuelto.

Specs

Om mee te beginnen: de specs. Het is natuurlijk nog steeds de geëlektrificeerde 6.5 liter V12 zonder turbo's die je vindt in de Lamborghini Revuelto SV. Waar de basisversie goed is voor 1.015 pk en 1.060 Nm, maakt de SV daar 1.065 pk en 1.425 Nm van. Vooral dat extra koppel ga je merken. De sprint zit echter vrij aan zijn limiet lijkt het, want naar 100 sprinten duurt 2,4 seconden vergeleken met 2,5 seconden voor de normale Revuelto.

Record

Naar 200 sprinten lukt in 6,7 seconden en de topsnelheid is 345 km/u. Dat alles maakt het de snelste productie-Lamborghini ooit. De Revuelto SV produceert 80 procent meer downforce dan de normale Revuelto en 60 procent meer dan de Aventador SVJ. Dat merkte je al toen de auto het record zette voor productieauto's op de 'Ring. De Hockenheimring dan.

Exterieur

Wat we toen nog niet wisten: hoe de Lamborghini Revuelto SV er precies uit ging zien. Dat weten we nu wel. Eigenlijk is het redelijk gesneden koek. Hertekende bumpers, extra aerodynamica in de flanken, een grote spoiler, nieuwe velgen: we kennen het van de Diablo, Murciélago en Aventador nog wel. Je kent nog wel die enorme SV-badge op de zijkant van een Diablo of Murciélago. Hij is wat subtieler op de Revuelto en in plaats daarvan krijg je een two-tone kleurstelling met de lakkleur, zwart en een subtiele pinstripe.

Pilota Mode

Naast alle technische poeha die je zelf maar een keer moet teruglezen als je het interessant vindt, willen we nog wel even uitlichten dat de Lamborghini Revuelto SV een nieuwe rijmodus krijgt. Deze heet Pilota en moet dé scherpste instelling worden voor op het circuit. Je mag dan zelf klooien met de stabiliteitsinstellingen, de tractiecontrole en al die ongein, iets wat het merk bij de GT3-racers vandaan haalt.

Kortom: de heftigste Lamborghini Revuelto is hier met de SV. Totdat de SVJ verschijnt. Dat duurt nog wel even, dus tot die tijd is dit 1.065 pk sterke monster de krachtpatser van Lamborghini.

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