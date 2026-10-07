Gaan de Belgen echt warmlopen voor de Revuelto SV?

Tijdens de Zoute Grand Prix beleeft de kakelverse Lamborghini Revuelto SV zijn debuut. Maar de vraag is of de vermogende Belgen en bezoekers van het evenement echt warm gaan lopen voor de Italiaanse supercar.

We hebben de livepics en oordeel zelf. Dit voelt toch een beetje apart op de stand van Lamborghini. De grote SV-sticker op de flank geeft aan dat dit een speciaal model is van het Italiaanse merk, maar als je zegt dat een tuner aan de haal was gegaan met het vlaggenschip had je het ook geloofd. Dat is lastig uitleggen. Maar misschien is dat mijn bescheiden mening op basis van de pica’s.

1.065 pk uit een V12

Onder al dat spektakel (mooi of niet) zit serieus technisch geweld. De 6.5-liter atmosferische V12 krijgt ondersteuning van drie elektromotoren en levert samen 1.065 pk. Het systeemkoppel bedraagt maar liefst 1.425 Nm. Het resultaat is een 0-100 km/u-tijd van slechts 2,4 seconden. De 200 km/u staat na 6,7 seconden op de klok en wie voldoende ruimte heeft, kan uiteindelijk doorstomen naar meer dan 345 km/u.

Lamborghini heeft de auto flink aangepakt op het gebied van aerodynamica, onderstel en remmen. De downforce ligt maar liefst 80 procent hoger dan bij de normale Revuelto. Nieuwe carbon-keramische CCM-R Plus-remmen, aangepaste dempers en speciale Bridgestone Potenza Race R-banden moeten ervoor zorgen dat al die prestaties ook daadwerkelijk bruikbaar zijn. Het is zeker meer dan uiterlijk vertoon alleen. Dat moge duidelijk zijn.

Een echte Super Veloce

De letters SV hebben bij Lamborghini natuurlijk een behoorlijke reputatie. Het begon in 1971 met de Miura SV en later volgden onder meer de Diablo SV, Murciélago LP 670-4 SV en Aventador SV.

De Revuelto SV heeft grote schoenen te vullen. Of de nieuwe supercar daadwerkelijk de Belgische Lamborghini-liefhebbers warm krijgt, is natuurlijk vooral een kwestie van smaak. Maar de auto heeft op de Zoute Grand Prix in ieder geval weinig moeite om aandacht te krijgen.

Met een oplage van 1.963 exemplaren, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Lamborghini, is hij bovendien behoorlijk exclusief. Maar mooi? Oordeel zelf!

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