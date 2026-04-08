Lamborghini bouwt Temerario zonder elektromotor (maar niet voor jou)

Het lukt de autofabrikanten nog niet om de allerduurste sportiefste EV’s aan de welgestelde man te krijgen. Lamborghini besloot daarom om de EV’s nog maar even uit te stellen. Intussen moeten ook de elektro-onderdelen van één uitvoering van de Lamborghini Temerario eraan geloven.

Het gaat om de ultieme raceversie van de supercar: de Lamborghini Temerario GT3. Afgelopen maand maakte de nieuwe GT3-racer zijn debuut tijdens de 12 Uur van Sebring. De Lambo met Andrea Caldarelli, Franck Perera en Sandy Mitchell achter het stuur reed de race uit, eindigde als 31e algemeen en 10e in zijn eigen GTD Pro-klasse.

Nu geeft Lamborghini-ontwerpgoeroe Mitja Borkert ons een kijkje achter de schermen. Hij gaat in op de relatie tussen het ontwerp en de techniek van de Temerario. ‘’De Temerario is een mijlpaal in de geschiedenis van Lamborghini”, aldus Borkert. “Hij combineert pure prestaties met elektrische technologie, terwijl de intense emotie die onze auto's kenmerkt, behouden blijft.”











De Temerario combineert een nieuwe twin-turbo V8-verbrandingsmotor met drie elektromotoren voor een gecombineerd vermogen van 920 pk, gekoppeld aan een achttraps dubbele koppelingstransmissie. Daarmee is een topsnelheid van boven de 340 km/u mogelijk.

Waarom geen hybride GT3?

Er zijn natuurlijk meerdere verschillen tussen de race- en straatauto, maar de meest opvallende is de verwijdering van het hybride systeem. Lamborghini legt uit waarom de elektromotoren weg zijn bij de GT3. ‘’De Temerario GT3 is puur voor de competitie gebouwd en ontwikkeld door Lamborghini Squadra Corse volgens de FIA ​​GT3-reglementen, die een niet-hybride configuratie vereisen. Om hieraan te voldoen, behoudt de GT3-versie dezelfde 4,0-liter twin-turbo V8, maar zonder de elektromotoren.’’