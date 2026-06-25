Lamborghini tease’t vernieuwde Urus en maakt onthullingsdatum bekend

Bij een facelift verwachten we normaal gesproken wat nieuwe bumpers, andere koplampen en een persbericht vol marketinggebrabbel. Lamborghini doet dat gelukkig anders. De Urus krijgt namelijk opnieuw een flinke update, en als de geruchten kloppen wordt hij niet alleen een beetje scherper gelijnd, maar ook een stuk krachtiger. Gelukkig vinden wij dat allemaal niet zo erg.

Drie Urussen worden één

Lamborghini heeft op Instagram een vernieuwde Urus geteased en de onthulling staat al gepland voor 1 juli. Op het eerste gezicht lijkt het om een simpele update te gaan, maar onderhuids verandert er meer dan je zou in eerste instantie zou denken. De huidige line-up bestaat uit drie smaken: Urus S, Urus Performante en de Urus SE (plug-in hybride). Die gaan allemaal weg.

In plaats daarvan komt er één nieuwe topversie die in feite de sterke punten van alle drie moet combineren. Volgens geruchten wordt dat een soort Urus SE Performante: de toffe agressieve uitstraling van de Performante, gecombineerd met de geëlektrificeerde aandrijflijn van de SE. Dus meer performance, maar dan met stekker.

Nog meer vermogen

De teaser laat nog niet veel zien, maar spyshots verklappen al genoeg. Nieuwe lichtunits, aangepaste bumpers, grotere luchtinlaten en een vrij subtiele ducktail-spoiler moeten de SUV nog bozer laten ogen. Niet dat een Urus ooit echt subtiel was hoor.

Onder de motorkap blijft waarschijnlijk gewoon de bekende 4,0-liter twin-turbo V8 liggen, gekoppeld aan plug-in hybride ondersteuning. De huidige Urus SE levert al 789 pk en 950 Nm. Dat is echt flink wat meer dan de 666 pk van de oude Performante. En toch lijkt Lamborghini nóg een stap verder te gaan. Exacte cijfers ontbreken nog, maar alles wijst erop dat dit de krachtigste Urus ooit wordt. Reken dus gerust op 800+ pk. Want blijkbaar is 789 pk tegenwoordig gewoon een mooi beginpunt.

De enige hoge Lamborghini

Opvallend is ook dat de Urus straks Lamborghini’s enige hoogpotige model wordt. De nieuwe Lamborghini Revuelto en Lamborghini Temerario zijn inmiddels allebei plug-in hybrides, en Lamborghini lijkt die elektrificatiestrategie nu wel een beetje door te trekken. Dat betekent dat ook de Urus volledig meegaat in dat verhaal.

Voor die echt diehard puristen klinkt een stekker in een Lamborghini misschien nog een beetje gek. Aan de andere kant: als je er extra vermogen van krijgt, zal de gemiddelde Urus-koper daar vermoedelijk niet wakker van liggen. Sterker nog: waarschijnlijk vragen ze vooral wanneer er een nóg snellere versie komt. En eerlijk? Bij Lamborghini is dat meestal slechts een kwestie van tijd.