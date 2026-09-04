Yes, de coolste politieauto aller tijden krijgt een vervolg

Een politieauto moet vooral nuttig en inzetbaar zijn. De tijd van politie-Porsches is dan ook al lang voorbij, maar de SIV's van de politie op basis van een Mercedes E450d zijn snel zat. In Italië denken ze daar anders over en mag een politieauto ook een beetje cool zijn. Al is een deel ervan ook erg nuttig.

Toen Lamborghini in 2003 met de Gallardo op de proppen kwam, werd er in 2004 eentje gemaakt voor het politiekorps. De Gallardo kreeg de bekende lichtblauwe kleur, Polizia-letters en striping en een zwaailicht, expres een kleinere unit die ervoor zorgde dat de snelheid van de Gallardo niet aangetast werd. Des tijds de snelste politieauto ter wereld, naar alle waarschijnlijkheid.

De Gallardo was echter niet alleen maar een mooie samenwerking tussen Lamborghini en de Italiaanse politie. De auto had een echt doel, namelijk orgaantransport. Kleine organen die passen in een koelbox die voorin past, konden zo in hoog tempo over de Italiaanse autostrada vervoerd worden. Lamborghini is trots op een verhaal waar een vrouw die de dood in de ogen aankeek, gered werd omdat er in recordtempo van zuid naar noord geracet werd met de Gallardo. Lamborghini noemt 1.500 gevallen waar de politieauto's goed uitkwamen en ook nog eens promotiewerk voor evenementen.

Er kwam nog een Lamborghini Gallardo voor de Polizia op basis van de vernieuwde LP560-4. Daarna volgde ook vrij snel na de onthulling van de Gallardo-opvolger genaamd Huracán een versie voor de Polizia. In dezelfde stijl, met hetzelfde doel. Inmiddels heeft het korps ook een Lamborghini Urus in dezelfde kleuren. Kortom: Lamborghini is nog steeds een leverancier voor de Italiaanse politie.

Lamborghini Temerario Polizia

Je kan dus raden wat Lamborghini nu weer bedacht heeft. Niet onverwachts, wel cool: de Lamborghini Temerario is onthuld in politie-uniform. Deze wordt toegevoegd aan het arsenaal wat Lamborghini al geleverd heeft, oftewel: de Gallardo's, de Huracán en de Urus zijn er nog steeds. De Temerario is daarbij de nieuwste toevoeging en we zien de gebruikelijke Polizia-striping en de blauwe kleur. Wel is er dit keer ruimte voor een 'grote' lichtbalk, die worden natuurlijk ook steeds aerodynamischer. Toch zou een oplossing zoals onze SIV's ook mooi werken, waar de lichten geïntegreerd zijn in de ruiten.

Je kan dus als je goed oplet vanaf nu ook de Temerario tegenkomen in zijn pyjama van de Polizia. Helaas is er nog maar beperkt beeldmateriaal van na zijn aflevering, omringd door allerlei honcho's van Lamborghini en de politie. Wie hem spot in het wild mag het dus melden.

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