Lamborghini lost kritiek op het geluid van de Temerario op

Het was toch even wennen toen Lamborghini de 5.2 liter V10 inruilde voor een V8 met turbo’s in het geval van de Temerario. Het is allemaal sneller dan ooit tevoren én het blok draait een belachelijk aantal toeren voor een turbomotor. Maar het geluid? Dat komt natuurlijk niet in de buurt van die V10.

Er was dan ook best wat kritiek op het geluid van de nieuwe Lamborghini-supercar. De Italiaanse autobouwer komt nu met een ‘oplossing’ voor de klagers in vorm van een titanium uitlaat van Akrapovič. Het maakt er geen tiencilinder lofzang van natuurlijk, maar het zal vast beter klinken dan een standaard pijp.

Niet alleen moet de klank van de hybride V8 versterkt worden met deze uitlaat, maar er is ook een stukje gewichtsbesparing. Altijd mooi meegenomen. De nieuwe uitlaat heeft grotere pijpen, aangepaste spruitstukken en een anders ontworpen demper.

Ook de vorm en indeling wijken af van het standaardsysteem. De techniek is afgestemd om de uitlaatgassen beter door te laten stromen en bepaalde geluidsfrequenties nadrukkelijker naar voren te brengen. Volgens Lamborghini levert dat bij lage toerentallen een diepe toon op, die bij hoge toeren verandert in een scherper geluid. Zo moet de bestuurder bovendien beter horen wanneer het tijd is om op te schakelen.

Het voordeel van deze optie is dat je direct bij Lamborghini kunt zeggen dat je de Akrapovič wil hebben voor je Temerario . Je hoeft niet bij een derde partij aan te kloppen, of je zorgen te maken over de garantie. Omdat dit allemaal officieel via Lambo geregeld wordt zit dat wel snor.

Lichter, maar niet stil

Het complete uitlaatsysteem weegt 11,4 kilo. Dat is 12 procent minder dan de standaarduitlaat. Mooi meeegenomen voor een supercar met drie elektromotoren en een batterijpakket. Het weegt allemaal al genoeg. Aan de buitenkant herken je de optie aan een zwarte uitlaatpijp, die netjes in de achterbumper is geïntegreerd.

De uitlaat komt beschikbaar via Lamborghini’s officiële personalisatieprogramma Accessori Originali. Niet getreurd als je al een Temerario hebt. Ook bestaande auto’s kunnen achteraf worden voorzien van het systeem.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover