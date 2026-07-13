De Huracán is dood, leve de Temerario #test

De Huracán is met pensioen. Zijn opvolger heet Temerario en staat voor een flinke uitdaging. Want hoe vervang je een iconische atmosferische V10? Lamborghini doet het met een compleet nieuwe 4.0-liter V8 biturbo, drie elektromotoren en... 920 pk. Klinkt als vloeken in de kerk, maar na een eerste rit blijkt het verhaal gelukkig een stuk genuanceerder.





Het nieuwe motorblok is misschien wel het indrukwekkendste onderdeel van de auto. Ondanks de turbo's draait de V8 door tot 10.000 toeren. Dat zie je vrijwel nergens meer. Lamborghini ontwikkelde het blok volledig zelf, met onder meer een flatplane-krukas, titanium drijfstangen en een extreem korte slag. Het resultaat is een motor die zich totaal anders gedraagt dan een traditionele geblazen V8.





Check de video om Wouter te zien genieten aan boord van deze Lamborghini!

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