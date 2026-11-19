Lamborghini heeft vannacht een primeur gepresenteerd met de Temerario Spyder. De open versie van de Huracán-opvolger breekt met een traditie. Voor het eerst krijgt een cabio-Lambo geen stoffen kap, maar een hardtop die elektrisch inklapbaar is. En dat is slimmer dan je denkt.

Precies vijftig jaar nadat Lamborghini met de Silhouette voor het eerst het dak van een sportwagen haalde, showt het merk de gloednieuwe Temerario Spyder. Net als bij Ferrari doet de open Temerario het met een elektrisch bediende dak van staal. Volgens de Italianen komen er voor de bediening van het dak geen logge hydraulische leidingen meer aan te pas. Tien elektromotoren vouwen het dak in 17 seconden in achter de stoelen. Dit kan ook terwijl je rijdt tot een snelheid van 50 km/u.

Slimmigheidje van het dak van de Lamborghini Temerario Spyder

Het verticale opbergvak klinkt misschien als een moetje, maar Lamborghini weet hem zo in te zetten dat ie een positief effect heeft op het rijgedrag. Omdat het dak netjes tussen de voor- en achteras blijft zitten, verandert de gewichtsverdeling niet en zakt het zwaartepunt met het dak open zelfs, zij het met maar 3 millimeter. Om te voorkomen dat de koets zonder vast dak gaat torderen, werd het aluminium spaceframe extra verstevigd. Daarmee zou de Temerario Spyder 6 procent stijver zijn dan de oude Huracán Spyder. Nogmaals, het is niet veel, maar wel een vooruitgang.

Specificaties

Gooi het dak achter je en je geniet nog meer van de 4,0-liter biturbo-V8 met flat-plane krukas. De achtcilinder gilt het uit tot 10.000 toeren (10.250 tpm met Launch Control) en produceert 800 pk. Je bepaalt zelf hoeveel je daarvan meekrijgt. Lamborghini heeft namelijk een elektrisch verstelbaar achterruitje gemonteerd waarmee je zelf bepaalt hoeveel rijwind én hoeveel V8-gebrul je in de cabine toelaat. Voor het luidste V8-kabaal moet je ook even de optionele, 11,4 kilo wegende titanium Akrapovič-uitlaat aanvinken.

Drie axiale elektromotoren voegen nog eens wat extra power aan de aandrfijlijn toe voor een systeemvermogen van 920 pk en een totaal aan trekkracht van 800 Nm. De prestaties zijn nog steeds verbazingwekkend: van 0 naar 100 km/u duurt slechts 2,8 seconden, 0 naar 200 km/u is in 7,3 seconden gepiept en de topsnelheid ligt op 343 km/u. Wil je het eens rustig aan doen (ik kan het me niet voorstellen)? In de Città-modus rijdt de Spyder wat kilometertjes volledig elektrisch met maximaal 190 pk op de voorwielen.

De ideale cabrio voor Wouter

Jawel, Lamborghini denkt ook eens aan het welzijn van de mensen die in de supercar zitten. De cabine is namelijk een stuk ruimer geworden ten opzichte van de Huracán EVO Spyder. Er is bijna 5 centimeter meer beenruimte, 2 centimeter meer hoofdruimte (met het dak erop inderdaad, grapjassen) en 0,9 centimeter meer schouderruimte. Hierdoor zouden ook inzittenden van twee meter erin passen. Dat testen we graag eens uit met onze boomlange Wouter en Martijn.

Naast de beenruimte is er zowaar ook wat bagageruimte. In de neus kun je nog net een weekendtas dankzij de kofferbak van 112 liter. Op frisse maar droge dagen kun je ook gewoon het dak naar beneden klappen. Er zitten namelijk nekverwarmers in de Temerario geïnstalleerd die je op drie standen kunt gebruiken.

Wanneer de eerste exemplaren precies op Nederlands kenteken worden gezet en wat de Nederlandse fiscus er door de hybride-aandrijflijn van vindt, maakt Lamborghini binnenkort bekend.