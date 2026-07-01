BREEK: De Lamborghini Urus SE Performante is de snelste SUV ter wereld!

De plug-in hybride-transformatie van Lamborghini’s razend populaire SUV krijgt vandaag zijn overtreffende trap. Nadat de Italianen eerder de Urus SE met stekker introduceerden, trekken ze nu het doek van de Urus SE Performante. Volgens de makers uit Sant'Agata Bolognese is dit officieel de snelste Super-SUV ter wereld.

Het recept: meer vermogen, minder gewicht, aangescherpte aerodynamica en een wegligging die de wetten van de fysica tart. Laten we eens met de power beginnen. Onder de koolstofvezel motorkap ligt in de basis dezelfde 4,0-liter twin-turbo V8 plug-in hybride-aandrijflijn als in de reguliere SE. Lamborghini heeft de boel voor de Performante echter flink opgeschroefd. Het resultaat? Een heerlijke 800 pk en 1.000 Nm aan koppel (een winst van 11 pk en 50 Nm ten opzichte van de standaard SE).

Ondanks het feit dat er nog steeds een zwaar accupakket van 25,9 kWh aan boord is — waarmee je overigens nog steeds zo'n 60 kilometer volledig elektrisch kunt rondtuffen - sprint dit bakbeest in een slechts 3,3 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid ligt op 312 km/u. De achttraps automaat is geherkalibreerd om de reactietijden te minimaliseren en het 'turbo-gat' nagenoeg te elimineren.

Carbon-dieet

Door kwistig te strooien met koolstofvezel op onder andere de motorkap, het dak en de sideskirts, wist Lamborghini 32 kilo van het totaalgewicht af te snoepen. En laten we eerlijk zijn: het dikke apparaat ziet er daardoor alleen nog maar sportiever uit. Daarmee weegt de Urus SE Performante 2.473 kilo. Nog steeds geen vedergewicht dus. Een groot deel van die winst (10 kilo) komt op het conto van een nieuwe titanium uitlaatsysteem van Akrapovič. In de tweede plaats zorgt de uitlaat ongetwijfeld voor een soundtrack die de trommelvliezen van je buren doet klapperen. Een lichter remsysteem (-4 kilo) en afgeslankte geluidsisolatie doen de rest.

Beloofde bochtenridder

Snelle SUV’s voelen in bochten al snel aan als op hol geslagen flatgebouwen. Om dat te tackelen, heeft Lamborghini de tweekamer-luchtvering een complete upgrade gegeven. Daarmee zou het overhellen van de koets (bodyroll) van de toch al sportieve Urus SE met 55 procent zijn verminderd. Dat zijn serieuze stappen. De SUV moet tevens beter aan de weg plakken dankzij speciaal ontwikkelde Pirelli P Zero-banden (om 22- of 23-inch lichtmetaal).











Bovendien is de aerodynamica onder de loep genomen. De totale luchtweerstand daalde met 3 procent, terwijl de neerwaartse druk (downforce) aan de achterzijde met 16 procent toenam ten opzichte van de oude Performante dankzij een nieuwe carbon spoiler en diffuser. Aan de voorkant zorgt een breder front voor 8 procent efficiëntere koeling van de remmen en een betere luchtstroom richting de accu.

Wat de nieuwe koning van de snelweg-Apocalypse moet gaan kosten, houdt Lamborghini nog even geheim. Goedkoop gaat het in ieder geval niet worden. De reguliere Urus SE kost in Nederland al snel een slordige drie ton, dus reken voor deze 800 pk sterke Performante-badge op een flinke klap extra. Ik vermoed dat menig influencer het er wel voor over heeft. Je kunt de Urus SE Performante wel alvast samenstellen in de configurator.

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