Lamborghini verkoopt niets meer in het Midden-Oosten

Als er één ding zeker is, is het wel dat het Midden-Oosten niet zonder de ordinaire patserbakken kan. Andersom overigens ook niet. De regio is een van de belangrijkste afzetmarkten voor de duurdere merken van deze wereld, vooral omdat de koper daar zijn hand niet omdraait om de hele optielijst af te vinken en daarna om nog wat extra 'personalisatie' vraagt. Daarom doet het extra pijn als die inkomstenbron ineens wegvalt.

De CEO reageert

Stephan Winkelmann, de CEO van Lamborghini, meldt dat alle verkoop en leveringen van hun bolides in het Midden-Oosten stil liggen vanwege het aanhoudende conflict in de regio. Dealers moeten sluiten en leveringen worden geblokkeerd. Vooral omdat het te gevaarlijk wordt geacht om door de straat van Hormuz te varen. Daarnaast meldde Winkelmann dat er eigenlijk sowieso al niemand meer naar de dealers kwam voor nieuwe auto’s.

Rondom de Perzische golf worden de meeste auto’s verkocht voor en na de zomer. Dit omdat in de zomer zelf de hitte de kopers weghoudt bij de showrooms. Juist vanwege dit verkooppatroon is de verkoopstop voor Lamborghini niet bepaald welkom, omdat het afhankelijk is van de komende maanden. Winkelmann is mede door deze ontwikkeling bang dat hij het grootste gedeelte van het verkoopseizoen in de golfregio hierdoor zal verliezen. De verwachting is dat ze de misgelopen omzet later dit jaar niet meer kunnen rechttrekken, waarschuwt de topman.

Minder extravagante Lambo's

De verkoop in het Midden-Oosten mag dan wel maar 5 procent zijn van de wereldwijde verkoop, maar de lokale dealers hanteren veel grotere marges dan in andere delen van de wereld. Waarbij ook nog komt dat de consumenten in deze golfstaten vrijwel nooit voor de instapper kiezen en het liefst zoveel mogelijk opvallen en dus kiezen voor duurdere extravagante configuraties. Dat leidt dan weer tot de bekende beelden van de supercars in alle denkbare kleuren. Iets wat de ergernis van de echte autoliefhebber oproept, die de Mansory-eigenaren vaak van wansmaak beschuldigen.

Tijdens de Corona-pandemie hebben de Italiaanse autobouwers ook al iets soortgelijks meegemaakt. Destijds verplaatsten ze de voorraad ook al naar andere plekken om daar de afzet wel te behalen en de verliezen te kunnen beperken.

De getroffen landen die nu zonder nieuwe Lambo's verder moeten leven, zijn voornamelijk de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Volgens de topman bij Lamborghini is Saoedi-Arabië schade nog beperkt. Zoals we al eerder schreven is het niet zo dat alleen Lamborghini last heeft van het lopende conflict. Ook andere merken zoals Ferrari, Maserati en Bentley hebben last van dit conflict en annuleren of pauzeren de leveringen. Voor de happy few die niet wakker liggen voor wat extra kosten worden er zelfs Ferrari 's ingevlogen.