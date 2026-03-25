Lamborghini vult gat in lineup met klassieke zet

Lamborghini is zo'n merk dat tegenwoordig vooral bekend staat om schreeuwerige supercars en een SUV die beter verkoopt dan alles daarvoor. Maar ergens knaagt er iets in Sant’Agata. Alsof ze zelf ook weten dat er een belangrijk stukje DNA ontbreekt.

Lamborghini mist een model

Tijdens de 12 Hours of Sebring liet CEO Stephan Winkelmann vallen dat Lamborghini nog één belangrijk gat in zijn modellengamma heeft. Niet nóg een SUV (daar zijn er al genoeg van) en ook geen sedan. Maar wat dan wel? Nou, misschien wel dat waar Ferruccio Lamborghini het sportauto-festijn mee begon. Een tweedeurs 2+2 grand tourer.







Oftewel: een auto die je niet alleen koopt om gezien te worden, maar ook om daadwerkelijk in te rijden zonder dat je chiropractor alvast een abonnement voor je klaarzet.

Volgens Lamborghini is dit geen nieuw idee, maar juist een terugkeer naar de basis. De eerste modellen van het merk, de 350 GT en 400 GT, waren precies dat: elegante GT’s met een V12 voorin en ruimte voor meer dan alleen een weekendtas.

Geen EV, wel hybride

Het plan voor een vierde model bestaat al een tijdje. In 2023 kwam Lamborghini natuurlijk met de Lanzador, een concept dat toen nog volledig elektrisch zou worden. Inmiddels weten we natuurlijk dat dat plan is aangepast. Een elektrische Lambo blijft echter een 'dure hobby'.

Afijn, de elektrische ambities zijn dus even verplaatst naar ergens na 2030, en de nieuwe GT krijgt nu waarschijnlijk gewoon een plug-in hybride aandrijflijn, net als de rest van de huidige line-up.

En laten we eerlijk zijn: een fluisterstille Lamborghini voelt toch een beetje alsof je een pizza zonder kaas bestelt. En zonder tomatensaus.

Hoe gaat die nieuwe Lambo eruitzien?

Ja, dat is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken. De Lamborghini Lanzador gaf al een kleine eerste hint van de richting: een 2+2 met een strak aflopende daklijn en een wat hogere, bijna crossover-achtige houding. Een soort kruising tussen een coupé en iets wat stiekem ook over een drempel durft zonder de hele bodem aan flarden te scheuren.

Maar als we naar de recente uitspraken van CEO Stephan Winkelmann luisteren, lijkt Lamborghini zelf ook nog wat heen en weer te schuiven met het idee. De productieversie zou best eens lager kunnen worden, met wat meer klassieke verhoudingen zoals je die van een echte grand tourer verwacht. Minder hoog op de poten, minder “SUV-light”, en vooral: meer focus op elegantie.

Dus, een model dat niet per se draait om rondetijden of Instagram-shots, maar gewoon om rijden.