Lancia komt met een nieuwe HF Integrale, maar doet dat compleet verkeerd

Goed nieuws: Lancia herintroduceert de HF Integrale aanduiding. Iets minder goed nieuws: verwacht geen dik rallymonster voor op de weg.

Als je de combinatie van merknaam Lancia en de aanduiding HF Integrale leest, dan verwacht je op z'n minst iets interessants, toch? De laatste keer dat de aanduiding gebruikt werd, plakten de Italianen het op de Ypsilon Rally2 HF Integrale, een volwaardig rallymonster waar ook daadwerkelijk mee geracet wordt. Daarvoor zagen we het met name terug op de iconische Delta HF Integrale.

Het rode olifantje

Het vrolijke rode olifantje dat voorkomt in het HF-logo staat nu achter de coulissen alweer te trappellen tot hij achterop een nieuw model gepresenteerd wordt. Lancia belooft namelijk op de Paris Motor Show het doek te trekken op een nieuw uitgemonsterd racekanon. Tenminste, dat is hoe het Italiaanse Stellantismerk het doet lijken, want het het rode olifantje zal terugkomen op de Lancia Gamma HF Integrale.

We vergeven je het als je niet wist dat de Lancia Gamma al eerder dit jaar opnieuw gelanceerd had als volledig elektrische crossover. Het was nu niet bepaald het moment waarvan het internet in vuur en vlam stond. Of dat met de aanstaande introductie van de Gamma HF Integrale wel gaat gebeuren? Lastig te zeggen aangezien we enkel weten dat de EV twee elektromotoren krijgt die samen goed zijn voor een overweldigende 375 pk.

Volgens Lancia is de uitgemonsterde Gamma daarmee de 'krachtigste en performance georiënteerde expressie in de gehele Gamma-familie'. De HF Integrale zal trots aan de top van het aanbod staan met zijn karakter en sportieve geest.

Maar er is meer

Naast de Gamma HF Integrale zal ook de Lancia Ypsilon HF Electric zijn opwachting maken op de Parijse autoshow. Deze al eerder aangekondige variant van de bestaande Ypsilon zal 280 pk meekrijgen. Het zou leuk zijn als dit karretje de verkoopcijfers tenminste een klein zetje in de rug van het model geeft. Het blijft immers een sympathiek merk...

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