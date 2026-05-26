BREEK: de Lancia Gamma is terug!

Lancia zet de volgende, cruciale stap in haar langverwachte 'Renaissance' en trekt het doek af van de gloednieuwe Lancia Gamma. Helaas staat ie wat hoger op z’n potjes dan de originele Gamma maar toch: als Lancia ergens mee te redden valt anno 2026, dan moet het wel een crossover zijn, nietwaar?

Voor de oudere autoliefhebber is de naam 'Gamma' natuurlijk gesneden koek. Exact vijftig jaar geleden, op de Autosalon van Genève in 1976, presenteerde Lancia de allereerste Gamma als hun vlaggenschip. De nieuwe generatie heeft de zware taak om die historische waarde naar nu te vertalen in een SUV.

Lancia is er trots op dat de nieuwe Gamma ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd is in Bella Italia. Ze hebben er een auto van 4,67 meter lang, 1,89 meter breed en 1,66 meter hoog van gemaakt. Van de voorkant is het een vrij doorsnee ontwerp, maar aan de achterkant hebben ze best wel wat werk verzet. En ook niet zonder resultaat als je het mij vraagt. Het interieur kennen we grotendeels van de nieuwe Ypsilon, inclusief bijzettafeltje. Zoals het tegenwoordig ook heurt, loopt de daklijn af zoals bij een fastback. Dankzij de flinke wielbasis belooft Lancia zeeën van interieurruimte voor het hele gezin.

De techniek: Tot 740 kilometer elektrisch

Het STLA One-platform komt nog te vroeg voor de Gamma. Dit model krijgt gewoon nog de STLA Medium-basis. Kopers krijgen direct flink wat te kiezen op het gebied van aandrijflijnen. De elektrische topversie komt als eerste en heeft 375 pk. De actieradius is ene keurige 675 kilometer. Later komt er nog een Long Range-variant met 245 pk en tot wel 740 kilometer aan rijbereik. De instap-EV doet het met 230 pk en 540 km range.

Wie nog niet alleen maar elektrisch wil rijden, kan voor de Hybrid gaan. De benzine-elektrocombi zorgt voor een magere 145 pk, maar wel meer dan 1.000 kilometer aan rijbereik.

De eerste testvoertuigen ondergaan momenteel de laatste praktijktesten op de Europese wegen. Na de zomer openen de orderboeken voor de Nederlandse markt, waarna in het vierde kwartaal van 2026 de eerste exemplaren in de showrooms worden verwacht. Dan moeten ook de prijzen bekend worden.