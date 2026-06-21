Lancia Thema 8.32 op Marktplaats is de ideale daily voor naast Ferrari

Autofabrikanten kunnen vaak dingen als 'geïnspireerd op deze supercar' of 'afkomstig uit de racerij' goed gebruiken om een middenmoot-model wat meer jeu te geven. Misschien wel de meest letterlijke vorm daarvan was de Lancia Thema 8.32, een Lancia-sedan met de motor van een Ferrari. Als je dat al gaaf vindt om als dagelijks vervoer te hebben naast een 'echte' Ferrari, dan is dit exemplaar op Marktplaats van een Lancia Thema 8.32 nog een stukje gaver.

Lancia had natuurlijk al de Italiaanse flair, maar als je toch samenwerkt met Ferrari kan die flair nog Italiaanser. De Thema was er al met een scala aan vier- en zescilinders, maar de V8 als topmotor is de motor die je waarschijnlijk direct associeert met de Thema. 8.32 staat dan ook voor acht cilinders, 32 kleppen (vier per cilinder of dus Quattrovalvole). En ja: dat alles op basis van dezelfde 2.9 liter V8 die je vindt in de Ferrari 308 GTB en GTS. Tenminste, iets aangepast. Waar de 308 een flat plane-krukas heeft, heeft de Thema 8.32 een crossplane, wat iets simpeler wordt geacht en dus nuttiger voor een luxueuze sedan. Het kost je 30 pk om uit te komen op een totaalplaatje van 215 pk, maar levert wel iets meer koppel op: 285 Nm in plaats van 260. De modificaties aan de motor zijn trouwens gedaan door Ducati.

Lancia Thema 8.32

Toch komt de Lancia Thema 8.32 nog uit een tijd dat je goed moest opletten om te weten of je de sportieve versie tegenkwam. De 8.32 had unieke velgen die leken op Ferrari-velgen (maar zover wij weten niet echt op een Ferrari zijn gebruikt), die actieve achterspoiler die uniek was voor zijn tijd en gele badges en een gele pinstripe op de schouderlijn. Of even binnen kijken of het echt Poltrona Frau-leder is, want dat kon alleen op de 8.32. Verder niks. Dat maakt de sedan met Ferrari-motor al een gave daily voor naast je 'echte' Ferrari, maar het exemplaar dat we nu vinden op Marktplaats gaat een stapje verder.

Rosso Corsa

Je herinnert je vast één van de kleuren waarin de Thema 8.32 populair was, namelijk Winner Red. Dat is meer een soort bordeauxrood. Het exemplaar op Marktplaats onderstreept zijn Ferrari-heritage ietsje meer: deze is namelijk Rosso Corsa. U weet wel, de kleur waarin eigenlijk elke Ferrari geleverd wordt en ook om bekend staat. Grappig genoeg is Rosso Corsa een redelijk doorsnee rode tint en roept het vooral de associatie op met Ferrari omdat het een Thema 8.32 betreft.

Nou heeft Lancia nooit beweerd dat het een groot samenwerkingsverband is met Ferrari, als in: hij heette gewoon Lancia Thema. Toch is er werk van gemaakt om de Thema 8.32 op Marktplaats echt een soort vierdeurs Ferrari te maken. De naafdopjes in de velgen zijn vervangen door die van een Ferrari, om toch de velgen wel verdacht Ferrari-achtig te laten maken. En oh ja: een Ferrari-badge achterop. Het is op het randje in combinatie met de kleur, maar goed, het is niet volledig onjuist.

Binnenin wordt je uiteraard begroet door Poltrona Frau-leder, maar wel in het zwart. Ter contrast krijg je op het dashboard en instrumentarium een mooi stukje hout. De cabine van een Thema 8.32 was heerlijk simpel met toch die heerlijke gele cijfers in de tellers. Ook niet onbelangrijk: een schakelpook die een handgeschakelde vijfbak aanstuurt: er was nooit een Thema 8.32 met automaat. De purist smult, en dat van een sedan.

Kopen

Goed, voldoende redenen om een Lancia Thema 8.32 te willen, helemaal als je de Ferrari uit de jaren '80 al hebt. Het exemplaar van de Thema 8.32 op Marktplaats komt van de tweede eigenaar die hem in 2025 naar Nederland heeft gehaald. Die heeft hem dan weer van een Duitser die hem van 1988 tot 2025 heeft gehad. De verkoper maakt een diepe buiging voor een liefhebber van dat kaliber, wat wij beamen.

Je raadt wel wat dat doet qua prijs: de verkopende partij op Marktplaats wil 17.700 euro hebben voor de Lancia Thema 8.32. Er zijn nog meer Thema 8.32's in de omloop dan je soms denkt, al blijft het aan de prijs voor een oude sedan. Wel een hele mooie oude sedan die in zijn 38-jarige leven een respectabele kilometerstand van dik twee ton heeft gehaald. Sla dus je slag op Marktplaats, helemaal als je de bijpassende Ferrari ook nog hebt. Een kentekenhouder met 'my other car is a Ferrari' moet je zelf nog even halen.

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