Dit is de nieuwe Lancia Gamma en hij is geen saaie EV

Lancia doet keihard zijn best om weer een beetje relevant te worden in autoland en heeft zijn hoop nu gevestigd op zijn nieuwste wapen. Jazeker, de enige echte Lancia Gamma keert na 50 jaar weer terug naar de dealers. Maar verwacht geen nostalgische afgestofte saaie sedan. De nieuwe Gamma is elektrisch en alles behalve saai.

52.000 euro en 741 kilometer rijbereik

De nieuwe elektrische Gamma Long Range heeft afscheid genomen van de boxermotor en doet nu lekker modern met een accupakket van 97,2 kWh en 245 pk. Daarmee moet je volgens WLTP maximaal 741 kilometer kunnen halen. Dat is toch best serieus voor een slee van 4,67 meter lang.

Ben je toch iets te ver doorgereden en sta je met een lege accu bij het laadstation? Geen reden om te stressen. Van 20 naar 80 procent laad je namelijk gewoon in 27 minuten. Dat geeft je precies genoeg tijd om een kopje koffie te halen, te zeiken tegen je vrouw over dat de koffie vies en te duur is, en vervolgens nog een bak te halen.







Lancia heeft bovendien geprobeerd om de Gamma een beetje efficiënt door de lucht te laten snijden. De luchtweerstandscoëfficiënt bedraagt namelijk maar 0,25. Mocht je je ergens toch afvragen waarom die auto er zo vlijmscherp uitziet maar toch een crossover is.

De instapprijs van de nieuwe Gamma is 51.950 euro. Later komen er ook Gamma's met een kleinere accu, maar Lancia houdt nog even geheim wanneer die verschijnen en wat ze gaan kosten.

Lancia zou Lancia natuurlijk niet zijn als er niet ook een versie komt voor mensen die vinden dat een elektrische crossover best wat meer peper in z'n reet mag hebben. Dat komt onder de naam Gamma HF Integrale, en dat doet meer dan alleen wat sportiever klinken dan je favoriete bouwmarkt. De Integrale krijgt namelijk vierwielaandrijving dankzij twee elektromotoren en een vermogen van 375 geëlektrocuteerde pony's. Met die cijfers knalt dit nostalgiekanon in 5,1 seconden naar de 100 en heb je een WLTP-bereik van 676 kilometer.





Binnenin gaat Lancia vervolgens voor het inmiddels bekende Italiaanse recept: veel design, nog meer schermen en een naam die eigenlijk een beetje klinkt alsof een Italiaan een winkel op de plaatselijke woonboulevard heeft geopend, namelijk: 'Italian Home Feeling'.

Achterpassagiers krijgen volgens Lancia trouwens 25 procent meer beenruimte en achterin past 560 liter bagage.

Er is daarnaast krijg je natuurlijk een uitgebreid digitaal dashboard, connectiviteit, een ChatGPT-gebaseerde spraakassistent en Level 2-rijassistentie. Kortom: je hoeft je niet te vervelen.

Het duurde maar vijftig jaar

Dat de Gamma nu weer voorbij komt op je beeldscherm is natuurlijk niet toevallig. Lancia kwam met de oorsponkelijke Gamma in 1976 en we leven nu in 2026. Precies, dat is vijftig jaar later. Een prachtige gelegenheid natuurlijk om een oude bekende nieuw leven in te blazen.

De eerste Gamma was toentertijd het nieuwe vlaggenschip van Lancia en kwam als coole hatchback en coupé. Vooral die laatste versie, die ontworpen was door designheld Pininfarina, wist behoorlijk wat liefhebbers voor zich te winnen. De Gamma stond bekend om zijn comfortabele interieur en bijzondere techniek, waaronder een aluminium boxermotor.







Uiteindelijk zijn er 22.000 exemplaren van gebouwd voordat hij plaats mocht maken voor de Thema. Leuk he!

Goed, de nieuwe Gamma komt in het eerste kwartaal van 2027 in Nederland en kost dus minimaal 51.950 euro. Voor dat geld krijg je dus een elektrische pastaraket met 741 kilometer bereik en standaard een garantie die kan oplopen tot acht jaar.

Of de Nederlandse koper daar net zo enthousiast van wordt als Lancia zelf, gaan we volgend jaar ontdekken.

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