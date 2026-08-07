Heeft dit ooit zo populaire 'merk' nog wel bestaansrecht?

Het merk Land Rover bestaat eigenlijk niet meer. Technisch gezien nog wel, alleen er wordt voornamelijk gerefereerd aan de drie 'series' die Land Rover eigen heeft gemaakt. Twee daarvan lijken de essentie van Land Rover prima te omvatten, maar de derde serie lijkt een beetje het vergeten kind te worden. Er is leven in de brouwerij, maar we vragen ons toch af wat de toekomst moet gaan bieden.

Land Rover is nog steeds de naam van het offroadermerk dat al jaren bestaat. Als je naar de website gaat, zal je vinden dat het merk zelf liever spreekt van drie losse merken. Dat zijn de voorheen typenamen van Land Rover die nu alle drie een eigen leven zijn gaan lijden. Het betreft Defender, de opvolger van de Defender die nog duidelijk probeert te zijn wat de originele Land Rover ooit was. Range Rover, de luxueuze modellen die met de jaren uit zijn gegroeid tot rijdende statements. En Discovery. Die laatste moeten we het even over hebben.

Discovery

De Land Rover Discovery was vrij simpel een goedkope Range Rover. De 'originele' Land Rover (later Defender) was te ruig, terwijl de Range Rover te luxueus en dus duur was. De Discovery was een simpele alleskunner voor het hele gezin. Op zich een mooie driedeling, eentje die Land Rover het volgende millennium in kreeg.

Terwijl de Defender lekker de Defender bleef en de Range Rover-serie zijn eigen leven ging lijden, was de Discovery de nuchtere optie. Lekker groot, potent en voorzien van alle motoren die je kent van Land Rover, maar relatief betaalbaar en wat minder pretentieus. De grap is dat Land Rover dat eigenlijk tot de dag van vandaag volhoudt. De Discovery veranderde nooit zo ingrijpend.

Bewijs dat Land Rover toch alles een beetje aan het stroomlijnen was kwam in 2014 met de Discovery Sport. Dat was simpelweg de opvolger van de Freelander 2, maar dan onder de Discovery-serie. Het tweetal voelde op zich als een perfecte match voor de gemiddelde Land Rover-koper.

Discovery: nog steeds houdbaar?

Er zijn dan ook zeker geen plannen vanuit Land Rover om Discovery met pensioen te sturen. Bij de eerder genoemde splitsing naar drie 'merken' doet Discovery ook gewoon weer mee. Toch bekruipt ons het gevoel dat Discovery een beetje... eindig is. Toegegeven, dat is niet op basis van catastrofale verkoopcijfers of geluiden vanuit JLR. Eigenlijk is het vooral een constatering over de dingen die we niet zien.

Een klein beetje bewijs daarvan komt dankzij een wisseling van de wacht bij Discovery. Autocar bericht dat er een nieuwe baas op Discovery is gezet die het merk een kant op gaat sturen. Land Rover zelf spreekt er namelijk van dat Discovery nog steeds succesvol is, maar toch wordt er gesproken over een 'heruitvinding'.

De reden dat Discovery een beetje in de steek gelaten voelt is simpelweg wat er nu verkocht wordt. De Discovery V is te koop sinds 2017 en wordt dus volgend jaar tien jaar oud. De Discovery Sport is nog erger: die is al twaalf jaar in productie. Dat terwijl er bij de Range Rover-reeks af en aan wordt gespeeld met vervangers, nieuwe modellen en alles er tussenin. Je zou dan verwachten dat een nieuwe Discovery Sport of een nieuwe fullsize Discovery ook eens leuk is. Toch?

Aan de andere kant, er is dus sprake van een 'heruitvinding' en aangezien Jaguar ook bezig is met een metamorfose, klinkt dat enigszins hoopvol. Het doel is volgens Autocar om Discovery toch iets verder te distantiëren van Defender en Range Rover. Het uitgangspunt moet zijn dat Discovery de alleskunnende familievriend is, een beetje wat nu ook het geval is. Wat er precies gaat veranderen is nog niet bekend, maar de koers moet dus anders.

Een tijdje geleden ging er een gerucht rond dat Land Rover van de Discovery een soort offroad-achtige MPV wilde maken, ook al was de vorm nog wat vaag. Zoiets klinkt leuk, maar moet natuurlijk qua uitvoering goed kloppen. Eigenlijk kunnen we ons niet voorstellen dat Land Rover gaat afwijken van de reeds bestaande SUV-vorm, maar dan zou een Discovery 6 gewoon blijven wat het is.

Vandaar dat we ons gewoon eens hardop afvragen welke kant het op moet met Discovery, het merk van Land Rover dat toch een beetje voelt alsof de tijd wat stil staat. We zijn benieuwd hoe Land Rover het gaat beantwoorden, maar suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Wie weet wordt er nog wat mee gedaan ook.

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