Voor 1 miljoen euro krijg je de ultieme ode aan een icoon uit de jaren 90

Monterey Car Week is gaande en de meer aparte automerken van de wereld hopen op dit prestigieuze podium klanten te vinden voor hun bizarre auto’s. Spyker is er zelfs, maar ook Lanzante met de productieversie van de 95-59.

Deze auto verwijst rechtstreeks naar een van de grootste autosportprestaties uit de jaren 90: de overwinning van de McLaren F1 GTR tijdens de 24 uur van Le Mans in 1995. Dat is precies waar de naam 95-59 vandaan komt. De 95 verwijst naar het jaar van de overwinning, terwijl 59 staat voor het aantal exemplaren dat Lanzante gaat bouwen. Meer komen er niet. Wie er eentje wil, moet dus niet alleen diep in de buidel tasten, maar ook hopen dat hij nog op tijd is.

Lanzante kennen we vooral als specialist die al jarenlang McLaren F1’s onder handen neemt en P1 GTR’s een kenteken gaf . Het Britse bedrijf was bovendien nauw betrokken bij de legendarische Le Mans-zege. De 95-59 is dan ook geen willekeurige supercar met een retroverhaal eromheen. Het is een moderne ode aan die overwinning, ontwikkeld met de kennis die Lanzante in drie decennia heeft verzameld.

De auto is gebaseerd op een moderne McLaren , met de bekende 4.0-liter V8 met twee turbo’s als krachtbron. De motor levert 850 pk. Over exacte prestaties doet Lanzante voorlopig nog geen uitgebreide uitspraken, maar het gaat vast snel zat.

Net als de McLaren F1 heeft de 95-59 een centrale zitpositie voor de bestuurder. Achter de bestuurder zitten twee passagiersstoelen, waardoor je met drie personen op pad kunt. En dat is niet alleen een marketingtruc: Lanzante zegt dat de auto daadwerkelijk geschikt moet zijn voor langere ritten en zelfs bagage kan meenemen. Fiat Multipla-stijl?

Nog meer knipogen naar de F1

Voor wie het allemaal nog wat extremer wil, is er nu een nieuw high-downforcepakket. Dat bestaat onder meer uit een grote vaste achtervleugel die hoog op de auto staat en een luchtinlaat op het dak. Daarmee krijgt de 95-59 niet alleen een agressievere uitstraling, maar moet hij ook daadwerkelijk meer aerodynamische grip genereren.

Het pakket is een knipoog naar een vergelijkbare optie die destijds beschikbaar was voor klanten die een McLaren F1 kochten. Ook op andere vlakken kun je behoorlijk losgaan. Lanzante biedt onder meer nieuwe vijfspaaks centre-lock wielen en een interieur dat je kunt laten afwerken met materialen van Loro Piana. Voor de echte gewichtsfanaten is er een LM30 Edition.

De productie moet begin 2027 starten. De auto die nu tijdens Monterey Car Week wordt getoond, is volgens Lanzante al productierijp. Daarmee mag het woordje concept vanaf nu in de prullenbak.

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