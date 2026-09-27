Je kan écht deze spoiler bestellen op een aankomende supercar

Er is best wel een overvloed aan dikke supercars die flink wat geld moeten kosten. Waardoor je af en toe even zo'n "oh ja, die was er ook nog"-momentje hebt. Het helpt dan ook niet volledig dat je een beetje in dezelfde vijver vist als een ander merk. Het is wat Lanzante doet. Op zich is de 95-59 een gaaf apparaat, maar het voelt een beetje als een iets opgepepte McLaren. Het merk lijkt echter ook niet te ontkennen dat ze hun McLaren-heritage goed gebruiken, want de 95-59 krijgt een optie die je als McLaren-liefhebber wel kent.

Lanzante Limited is een bedrijf dat zich bezig houdt met de topstukken van de autowereld, maar dankzij de integratie met McLaren Petersfield is de associatie met het Britse merk snel gemaakt. Je kon daar dan ook al snel terecht voor straatlegale versies van de McLaren F1 GTR, maar later ook van de P1 GTR en zelfs de Senna GTR. Lanzante komt dus nu met de 95-59, een hommage aan de F1 die zijn basis bij de 750S vandaan haalt. Het is niet zo'n direct eerbetoon als bijvoorbeeld Gordon Murray, maar wel met wat knipogen naar de F1. Driezits configuratie en de naam: 95 voor het jaar waarin McLaren met de F1 Le Mans won en 59 voor het aantal exemplaren dat Lanzante gaat bouwen.

Lanzante 95-59 HDK

Misschien denk je: leuk, zo'n Lanzante 95-59, maar ergens een beetje tam. Het zou net zo goed een facelift voor de 750S kunnen zijn zeg maar, maar de 95-59 moet meer dan een miljoen euro gaan kosten. Dan wil je iets meer, toch? Nou, dat krijg je. Lanzante presenteert de HDK-upgrade voor de 95-59.

Als je de nomenclatuur van McLaren en Lanzante een beetje kent, weet je wat dat betekent. HDK is een pakket voor de McLaren GTR-ombouwen en staat voor High Downforce Kit. Dat wil zeggen: de upgrades die de auto veel meer klaar maken voor het circuit. Op de 95-59 gaat dat vrij ver. Aan de voorkant is de hele bumper herzien, maar ook een voorklep à la 911 GT3 toegevoegd met extra luchtgaten. Ook de zijkant krijgt een enorme koolstofvezel skirt. En dan is er nog de achterkant. De 750S-achtige actieve spoiler wordt ingeruild voor een vaste koolstofvezel spoiler met koolstofvezel zijstukken die helemaal door gaan tot achter de achterwielen. Ook als een hommage aan oudere McLarens krijg je een luchthapper op het dak.

Momenteel wordt de Lanzante 95-59 HDK nog gepresenteerd als render, maar het bedrijf belooft dat dit een optie is voor alle 59 te bouwen exemplaren. Het is dus nog maar de vraag hoe veel mensen er echt voor kiezen, maar het maakt een al zeldzame auto potentieel nog een stukje zeldzamer.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover