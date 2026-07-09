Enige nadeel van de ultieme Bugatti is nu opgelost

Op vele manieren is de Bolide de ultieme Bugatti. De W16 opgevoerd naar maximaal 1.825 pk, 1.400 kg (wat erg licht is voor een Bugatti) en een nadruk op bochtenwerk, waarmee dit apparaat als de brandweer een circuit kan aanvallen. Nou zijn Bugatti-eigenaren niet verantwoordelijk voor het gros van de gereden kilometers ter wereld, maar voor de Bolide moet je echt je best doen om erin te rijden. Dat mag namelijk alleen maar op het circuit. Herstel: dat mocht alleen maar op het circuit.

Het is je wellicht niet ontgaan dat het Goodwood Festival of Speed gaande is. Ook al klinkt dat als het zoveelste heuvelklim-evenement in het land waar heuvelklimmen populair zijn: Festival of Speed is uitgegroeid tot een soort mekka van alles wat met snelle en bijzondere auto's te maken heeft. Veel autofabrikanten sparen dan ook nieuwe onthullingen op tot Festival of Speed, grotendeels omdat een dynamisch debuut op de heuvelklim dan direct plaats kan vinden.

Een bedrijf dat elk jaar met iets bijzonders te vinden is op FoS: Lanzante Limited. Dit bedrijf, geïntegreerd in McLaren Petersfield, ligt dichtbij Goodwood en gebruikt het festival dus vaak om te laten zien waar ze mee bezig zijn. Veel McLaren-gerelateerde dingen, zoals ook een recente 'eigen' creatie genaamd de 95-59. Waar Lanzante het meest bekend om staat is auto's ombouwen naar straatlegaal. Circuitauto's die om wat voor reden dan ook niet goedgekeurd zijn voor de straat, worden omgebouwd om wél typegoedkeuring te krijgen. Dat gebeurde al bij vele McLarens, waaronder de P1 en Senna GTR, maar ook bijvoorbeeld bij de Porsche 935.

Straatlegale Bugatti Bolide!

Je kan het dus raden: Lanzante heeft nu een Bugatti Bolide straatlegaal gemaakt. Dat kondigde het merk al een tijdje geleden aan, maar nu is de auto onthuld op Festival of Speed. Het recept is welbekend: er wordt enkel het hoognodige veranderd om er een kenteken op te krijgen. Omdat dit segment van circuitspeeltjes helemaal een eigen ding is geworden, wordt dat niet altijd makkelijk gemaakt. Lanzante vindt echter meestal de manier om het eindresultaat zo goed als identiek te houden aan de circuitversie.

Ook bij de Bolide geldt dat. We hebben nog geen officiële foto's, maar wel dit filmpje dat al op de socials is gezet. De Bugatti Bolide door Lanzante heeft bijvoorbeeld koplampen gekregen. De X-wing-koplampen zijn gaaf, maar het zijn meer lichtstrips dan echte koplampen. In de onderste holte van de X is een lens toegevoegd en ta-da, dan mag het wel. We zien ook iets andere velgen met semi-slicks in plaats van volledige slicks, zodat ook dat mag van de keuringsdienst. Zoals gezegd lijkt het verder allemaal lekker Bolide te blijven.

Voor zover bekend bouwt Lanzante twee Bugatti Bolides om naar straatspecificatie. Van de 40 in totaal gebouwde exemplaren is dat nog heel wat. Het is niet bekend of één van die 38 andere eigenaren nu ook naar Petersfield kan komen voor een gelijke ombouw. Zoals altijd zal een zak geld wonderen doen voor dit soort doelen.

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