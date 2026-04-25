Leapmotor aapt Land Rover Defender na

De Beijing AutoShow is op dit moment in volle gang en dat is het moment voor de Chinese automerken om hun merk te laten shinen. Dat shinen neemt Leapmotor wel erg letterlijk. Die komen namelijk met een toch opvallende verschijning ten tonele. Wellicht herken je het kleurenpalet in combinatie met de wielen al van een Engels automerk.

Chinees vs Engels

Onder de gepresenteerde auto’s van Leapmotor op de AutoShow staat ook de B03X oftewel de A10. Er is alleen iets bijzonders aan de hand met deze compacte cross-over. De lezer die eerst naar de plaatjes kijkt heeft het vast al gezien, de A10 heeft ineens een herkenbare kleurencombinatie en bijzondere sloffen gekregen. Het valt op dat ze een groene kleur op de panelen rondom gebruiken tezamen met de witte kleur op de A-stijl die doorloopt naar het dak. Dit lijkt wel erg geïnspireerd op een klassieke Land Rover Defender.

Alsof dat nog niet genoeg opvalt, heeft de Chinees ook nog vier spiegelende putdeksels als wielen gekregen. Die zagen we voorheen alleen bij de Amerikaanse auto’s uit de jaren ‘40 tot ‘70. Of als after-market optie voor mensen die altijd met een zonnebril lopen.

Om de look helemaal af te maken, monteerde Leapmotor er ook een imperiaal op waar je nog meer bagage op kan meenemen. Erg bijzondere configuratie kunnen we wel stellen.

Andere bijzondere modellen?