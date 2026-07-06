Chinese prijsvechter is groter én goedkoper dan VW. ID Polo

Er is een nieuwe speler in de Nederlandse markt voor EV’s van minder dan 25.000 euro. De VW ID. Polo en Renault 5 E-Tech krijgen concurrentie van het Chinese Leapmotor . Het Aziatische maatje van Stellantis komt met de Leapmotor B03X op de proppen die zeer interessant geprijsd is voor de EV-koopjesjagers.

De Leapmotor B03X nestelt zich met zijn afmetingen in de populaire compacte crossoverklasse. Met een lengte van 4.270 mm, een breedte van 1.810 mm en een hoogte van 1.635 mm (wielbasis 2.605 mm) is hij net een slagje ruimer dan de eerder genoemde, bijvoorbeeld een Renault of Volkswagen. Hij is wel een stuk minder herkenbaar dan die modellen. Het ontwerp is behoorlijk dertien-in-een-dozijn, of is dat juist dat kopers in deze prijsklasse graag willen?

Onderhuids schuilt een hoop geavanceerde technologie. Zo zijn de accucellen onderdeel van de dragende structuur, net zoals bij BMW . Dit maximaliseert de binnenruimte en verhoogt de energie-efficiëntie. Die accucellen vormen samen een 39,8 kWh of 53 kWh LFP-batterij. Met de eerste batterij komt de Leapmotor niet verder dan 292 kilometer. De grotere batterij zorgt voor 382 kilometer range. Geen hele bijzondere cijfers anno 2026, maar dit zie je straks ook terug in de vraagprijs. Je kunt DC-snelladen voor een 30-80-procent-tijd van 16 minuten. De 10-80 communiceert Leapmotor niet, maar ga uit van een tijd richting of zelfs over de 30 minuten.

Leapmotor levert de crossover met een oliegekoelde elektrische aandrijflijn voorin, verdeeld over twee uitvoeringen: de Pro en ProMax. De instapper beschikt over 176 pk (130 kW) en 200 Nm koppel. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 8,6 seconden, de top is begrensd op 160 km/u. De ProMax heeft 197 pk (145 kW).

Prijzen en concurrentie

De prijsstelling van Leapmotor is uiterst interessant. De B03X biedt voor zijn geld aanzienlijk meer vermogen dan auto's in dezelfde prijscategorie. Je kunt je afvragen hoe belangrijk dit voor de doelgroep is, maar we moeten het toch even benoemen. De actieradius van de B03X is ook niet verkeerd in dit segment. Je komt toch snel bij duurdere en kleinere auto’s uit voor wat meer rijbereik. Al met al een goede deal op papier dus, de Leapmotor B03X. Zou jij hem overwegen als je in de markt was voor een EV onder de 25k?

Dacia Spring electric 100 (100 pk, 225 km range): 20.800 euro

Citroën ë-C3 113 pk Urban (113 pk, 205 km range): 20.990 euro

Leapmotor B03X Pro (176 pk, 292 km range): 23.995 euro

Hyundai Inster E-Motion Standard Range (97 pk, 327 km range): 24.495 euro

Volkswagen ID. Polo 37 kWh Trend (116 pk, 315 km range): 24.990 euro

Fiat Grande Panda Electric Pop (83 pk, 320 km range): 25.499 euro

Renault 5 E-Tech 120 pk urban range evolution (150 pk, 312 km range): 28.290 euro

Leapmotor B03X ProMax (197 pk, 382 km range): 28.495 euro

BYD Atto 2 Active (177 pk, 312 km range): 31.690 euro

Volkswagen ID. Polo 52 kWh Life (211 pk, 454 km range): 31.990 euro

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