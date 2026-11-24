Jullie kunnen je ongetwijfeld nog wel het filmpje herinneren waarin Charles Leclerc zijn Ferrari Purosangue tegen een Volkswagen Touran tikt. Vervelend natuurlijk, maar het kan de beste overkomen. Of Leclerc nou klaar is met zijn Purosangue, of überhaupt met Ferrari, laten we maar even in het midden. Zijn auto staat in ieder geval te koop, inclusief schade.

F1-coureur Charles Leclerc nam de Ferrari in april 2024 in ontvangst. Het ding zelf is best lekker samengesteld. De auto is geleverd in een zilvergrijze kleur genaamd Argento Nürburgring, gecombineerd met tweekleurige velgen en uiteraard bijpassende rode remklauwen. Onder de kap ligt een 6,5-liter V12 zonder turbo die goed is voor 725 pk.

Leclerc heeft er blijkbaar flink wat plezier van gehad, want de kilometerteller staat op 33.000. Dat is best aardig in 2,5 jaar als je vooral de wereld rondvliegt. Volgens de Duitse dealer Autohaus Blöchl was de auto absoluut geen garagequeen en heeft die ook gewoon in de winter gereden. Ook was het duidelijk dat de vorige eigenaar een hond heeft.

Dat laatste is trouwens niet het enige wat je aan de auto kunt terugzien. De dealer laat namelijk weten dat de bekende schade nog steeds op de auto zit. Dat maakt deze Ferrari natuurlijk extra speciaal. Gelukkig hebben de velgen en spatborden matchende schade. De schade laten herstellen heeft de dealer maar niet gedaan. Het hoort immers een beetje bij de beroemde auto.

Het bekende tikje

In september 2024 werd Leclerc gefilmd bij de Loews-haarspeldbocht in Monaco, waar hij in het verkeer zachtjes tegen de bumper van een Volkswagen Touran voor hem aan tikte. Het filmpje ging vervolgens viral op de socials. Gelukkig was er weinig aan de hand, maar de beelden waren natuurlijk leuk voor het internet.

De Duitse dealer heeft de Ferrari rechtstreeks van Leclerc gekocht en is er zelf zo'n 1.000 kilometer mee teruggereden van Monaco naar Osterhofen in Beieren.

Wat de Ferrari Purosangue van Charles Leclerc moet kosten, is nog niet bekend. Autohaus Blöchl heeft geen vraagprijs online staan en nodigt geïnteresseerden uit om rechtstreeks contact op te nemen. Wie dus een V12-Ferrari met een F1-verleden, 33.000 kilometer en een paar leuke Monaco-souvenirs op de velgen wil, weet waar hij moet zijn.