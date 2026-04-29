Mekies: Verstappen maakt zich geen zorgen om leegloop en blijft bij Red Bull

Dat Max Verstappen op dit moment niet heel erg lekker in zijn Red Bull-bolide zit, moge wel duidelijk zijn. De nieuwe reglementen staan de Nederlander alles behalve aan en hij maakt zich dan ook zorgen om de toekomst van de sport en daarmee tegelijk die van hem. Je zou dan ook zeggen dat de leegloop bij zijn helft van de racestal niet bepaald helpt hem te overtuigen om te blijven.

Max leeft voor Red Bull

Maar daar is niets van waar, stelt teambaas Laurent Mekies van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen zou volgens hem heel goed begrijpen dat het maar om een heel klein aantal mensen op het grotere geheel gaat. Daarbij zou Verstappen prima het overzicht kunnen houden op het grotere geheel. Kortom: Dat de Verstappens rechterhand en race-engineer Gianpiero Lambiase zijn handtekening onder een contract van McLaren heeft gezet, zou geen enkel greintje twijfel oproepen bij de Nederlandse coureur.

"We spreken elke dag met Max en hij kent de motorsport door en door. Hij leeft voor en ademt dit team", bevestigde de teambaas tegen verschillende media.

Team is gemotiveerd

Sterker nog, als we Mekies mogen geloven dat is de sfeer nog nooit zo energiek geweest in Milton Keynes, waar de fabriek van Red Bull Racing gevestigd is. Ondanks de negatieve teneur die Verstappen de afgelopen weken met zich meedroeg, is daar niets van de merken bij degene die zijn auto bouwen. De teambaas stelt dat het vuur harder dan ooit brandt bij de werknemers.

Het vertrek van enkele belangrijke spelers binnen het team heeft dan ook helemaal niets te maken met de onrust in de F1 of binnen RB. Volgens Mekies is het niets meer dan regulier verloop. Je kunt niet iedereen tevreden houden, stelt hij. "Het team is enorm succesvol, maar je kunt niet iedereen promotoren. En mensen maken daarin beslissingen" legt de teambaas uit. "Maar het is slechts een klein deel waarop jullie [de media] je focussen, in vergelijking met de realiteit." Daarin geeft Mekies aan dat hij alleen al dit jaar 120 man heeft aangenomen.

Het vertrek van Lambiase is dan ook iets dat Mekies helemaal begrijpt en zelfs steunt. "Ik ben superblij voor GP. Het is een geweldige kans en hij werkt al tien jaar bij ons", zegt hij. "Voor ons als management team is het de belangrijkste prioriteit om een geweldige werkomgeving neer te zetten, zodat mensen hun beste werk kunnen doen en willen blijven. Lukt dat altijd? Nee."