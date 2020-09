Autoblog Driving Experience, 8 November (middag) - Autoblog.nl

Na de eerste succesvolle editie kan je nu inschrijven voor zondag 8 november! Doe mee met de Autoblog Driving Experience en leer zaken die je nergens anders leert!

Of je nu net het roze pasje hebt opgehaald of al jaren rijervaring hebt. Tijdens het rijlessen en het rijexamen komen tal van autosituaties niet aan bod. Denk aan een uitwijkings manouvre of hoe te reageren als je met onder- overstuur te maken krijgt. Dit stukje opvoeding geven wij je op een leuke manier tijdens de Driving Experience.

En, misschien wel belangrijker nog, we hebben een paar onderdelen die je normaal niet tijdens een rijvaardigheidstraining doet. En ja, wij zorgen voor de BMW’s waarmee je de training gaat volgen. Dus jouw auto mag op de parkeerplaats blijven staan.

Kijk hieronder voor een videoimpressie van de eerste editie

Programma Autoblog Driving Experience

In samenwerking met BMW Slotemakers gaan we dus op 8 november 2020 een gave rijtraining organiseren. Dit is een uitgebreide cursus op het terrein van Circuit Zandvoort waar allerlei aspecten van autorijden aan bod komen. Je kunt de middagsessie boeken in de Autoblog shop . Het programma begint iets na 12.00 uur en vervolgens ga je een middag lang lekker sturen.

Jij hebt het je natuurlijk ook wel eens afgevraagd: hoe voer je een succesvolle J-Turn uit? Noodzakelijk skills voor elke toekomstige achtervolging.. Dat gaan wij je dus laten zien en ervaren. Speciaal voor ons hebben de mannen van BMW Slotemakers dit aan de cursus toegevoegd.

Maar we zijn ook benieuwd wie de slalom competitie weet te winnen aan boord van een M240i en met een prijs naar huis gaat? Dit en meer komt aan bod in het programma waar je een complete middag zoet mee bent. Aan het einde van de Experience krijg je een certificaat mee zodat iedereen weet dat jij een serieus potje kunt sturen.

Kosten

De Driving Experience van 8 november 2020 kost €159,- per persoon. Per sessie zijn er maximaal 30 deelnemers. Voor de BMW Driving Experience staan auto’s ter plekke voor je klaar . Je kunt deze gave rijtraining boeken in de Autoblog webshop.