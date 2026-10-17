Leesvoer: deze petrolhead lachte om elektrische Porsches, maar rijdt er nu zelf ee

Voorheen hoorde er volgens Adriaan bij Porsche eigenlijk maar één model: de 911. Toen de Taycan verscheen, was hij dan ook niet direct overtuigd.

Sterker nog: toen zijn neef een Taycan Turbo S Sport Turismo kocht, vroeg Adriaan zich hardop af waar hij mee bezig was. “Hoe kun je dat nou doen? Dan ga je zoveel geld stuk slaan op een elektrische auto.” Fast forward naar nu: Adriaan is de trotse bezitter van de Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo waar Wouter in deze Mijn Auto-video in rijdt.

Autogeschiedenis van de petrolhead

Adriaans autoverleden bestond voornamelijk uit hot hatches. Hij reed onder meer een Seat Leon Topsport, een Honda CRX uit 1991 en twee generaties Golf GTI. Zijn laatste auto was een Golf 7.5 GTI Performance uit 2019. Met recht een petrolhead dus.

De stap naar de Taycan is dus behoorlijk. Adriaan heeft eerder genoeg aan auto's gesleuteld. Zijn Golf 7.5 GTI Performance werd gechipt, kreeg een Maxton-pakket en stond op Eibach-veren. De auto was uiteindelijk zo laag dat hij in zijn dorp schuin over sommige verkeersdrempels moest. “Dan dachten ze: daar komt het Golfje weer aan.”

Het ritje dat hem overhaalde

Het komt door diezelfde neef dat Adriaan overstag ging. Zijn neef nodigde hem uit om eerst maar eens te komen rijden. “Ik was verkocht’’, bekent de Porsche-rijder. Wat maakt dat je in één keer van zelfbenoemd petrolhead naar EV-koper overstapt? Da’s voor Adriaan simpel samen te vatten. Hij zegt: “Snelheid. En de hele beleving ervan. Normaal denk je van ‘oh, elektrische auto, weinig beleving’, maar met deze snelheden, 761 pk en 1.050 Nm koppel, dat is echt heel lekker.’’

De Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Adriaan was aanvankelijk op zoek naar een Taycan Sport Turismo, net zo een als zijn neef dus. Of het een 4S, Turbo, GTS of Turbo S zou worden, maakte hem niet zoveel uit. “Ik was op zoek naar een Sport Turismo, maar toen kwam ik de Cross Turismo tegen en dat was voor mij ook helemaal prima. Ik heb een proefritje gemaakt en de auto is in onderhoud geweest bij het Porsche Centrum in Heteren, dus de historie was ook bekend. En dat was voor mij eigenlijk wel de doorslaggevende factor van ‘ik ga het doen en gewoon lekker genieten’’’, zegt Adriaan.















En genieten, dat is het in een Taycan Turbo S Cross Turismo uit 2022. De Cross Turismo staat iets hoger dan een reguliere Taycan, heeft twee elektromotoren, vierwielaandrijving, luchtvering en een Gravel-modus. Porsche ontwikkelde hem als de praktischere versie van de Taycan, met meer hoofdruimte achterin en een grotere achterklep. Dit exemplaar heeft dan ook nog eens een sportpakketje waardoor de wielkasten zijn meegespoten. Dat staat hem behoorlijk goed.

Het vermogen en koppel verklapte Adriaan al. Binnen 2,9 seconden zit je aan de 100 km/u en door naar de 200 duurt 9,7 seconden. Hij laadt zijn EV (met Performance Battery Plus van bruto 93,4 kWh) meestal tot een procentje of 80 op om er vervolgens 315 tot 320 kilometer mee vooruit te kunnen.

Launch Control blijft grappig

761 pk went kennelijk niet snel. Wanneer vrienden vragen of ze een rondje mee mogen, grijpt Adriaan graag naar Launch Control. De reactie is volgens hem bijna altijd hetzelfde. “Je ziet gewoon echt: ze schrikken in het begin dat ze denken, wat is dit? En daarna zie je toch echt wel weer die lach op hun gezicht.”

Niet iedereen is altijd voorbereid op dit geweld. Adriaan vertelt dat hij onlangs met zijn vriendin reed en in Sport Plus plotseling het gaspedaal intrapte. “Ze vloog zwaar met de kop tegen de hoofdsteun.” Haar reactie was duidelijk: “Wil je me even waarschuwen als je dat doet?” Geen overbodige luxe bij 1.050 Nm koppel.

De Taycan heeft daarvoor een innovatief trucje: op de achteras zit een transmissie met twee versnellingen. De korte eerste versnelling helpt bij de acceleratie, waarna de lange tweede versnelling het overneemt voor efficiëntie en hoge snelheden. Het schakelmoment is ook hoorbaar in de auto wanneer je doortrapt. De Taycan is een van de eerste EV die dit in zijn mars had.

Afschrijvingkanon?

Adriaan kocht zijn elektrische Porsche dus als tweedehandsje. Daardoor is de grote afschrijvingsklap al achter de rug. “De nieuwprijs was in 2022 ruim over de twee ton’’, zegt de eigenaar. Dat klopt: de nieuwprijs was vier jaar geleden volgens de RDW maar liefst 216.350 euro. Hoeveel daar nu nog van over is? Een precies bedrag noemen is moeilijk, maar de enige Turbo S Cross Turismo op Marktplaats die ik nu kan vinden, gaat voor net geen 90.000 euro. Tel uit je afschrijving.

Deze moet lang blijven, maar dromen mag

Normaal wisselt Adriaan ongeveer iedere drie à vier jaar van auto. Met de Taycan wil hij het langer uithouden: “Deze moet het wel vijf, zes jaar.” Spijt heeft hij na de eerste weken in ieder geval totaal niet. Dat is opvallend genoeg precies het tegenovergestelde van hoe hij aanvankelijk tegen de elektrische Porsche aankeek.

Hij sluit dan ook niet uit dat hij de stap terug naar een benzineauto nog ooit maakt. Een brullende verbrandingsmotor kan hij nog altijd waarderen. Zijn echte jongensdroom staat zelfs al vast: “Ik heb altijd gezegd als kind zijnde: ik wil een keer een Ferrari kopen, maar dan wel een classic Ferrari. Een F355 Spider.” Daar zou dan gewoon een dagelijkse auto naast moeten staan.

Voorlopig vervult de Taycan beide rollen prima. Hij is comfortabel genoeg voor Adriaans drukke werkweek, praktisch genoeg om dagelijks te gebruiken en snel genoeg om iedere keer weer te verbazen. Zelfs voor iemand die ooit vond dat een echte Porsche eigenlijk gewoon een 911 moest zijn.

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