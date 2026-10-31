Leesvoer: Alles wat je moet weten voor je een kei-car uit Japan haalt

De motor vlak achter de cabine, achterwielaandrijving, handgeschakelde zesbak en een dak dat eraf kan. Het klinkt als een lekkere sportcabrio, maar dat is het niet. We hebben het over de Honda S660 van Raynor: een 3,4 meter korte, 800 kilo lichte kei-car uit Japan. Hoe is het om zo’n autootje naar Nederland te halen, te bezitten en te rijden?

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.

Wat is een Honda S660?

De S660 verscheen in 2015 en kan worden gezien als de moderne opvolger van de Honda Beat uit de jaren negentig. Het model is nooit via de reguliere wegen in Nederland verkocht. Honda koos opnieuw voor een tweezitter met de motor achter de inzittenden en aandrijving op de achterwielen.

Het ontwerp ontstond uit een interne ontwerpwedstrijd bij Honda. Een jonge ontwerper won en zijn idee groeide uiteindelijk uit tot de productieauto. Honda gaf de S660 een gewichtsverdeling van 45:55 en ontwikkelde speciaal voor het model een handgeschakelde zesbak. Volgens Honda was het bij zijn introductie zelfs de eerste kei-car met zes versnellingen. Je kon hem ook met CVT-transmissie krijgen.

In Japan vallen kei-cars binnen een aparte voertuigcategorie met beperkingen voor onder meer afmetingen, cilinderinhoud en vermogen. Daarom heeft de S660 een 660 cc grote driecilinder turbo en officieel 64 pk. “We hadden hem hier op de testbank staan en helemaal origineel was het al 72 pk’’, zegt de eigenaar. Inmiddels staat het blok afgesteld op 85 pk en 130 Nm. Dat is dus 1 pk per 9,4 kilo.

Het importeren van een kei-car

Voor zover Raynor weet, rijdt er momenteel geen tweede exemplaar zoals het zijne in Nederland. Dat maakt de S660 interessant, maar ook ingewikkeld. Want hoe koop je een auto die hier niet geleverd is? Hoe krijg je hem op Nederlands kenteken? Kun je onderdelen vinden? En is rechtsgestuurd rijden irritant? Raynor heeft het inmiddels allemaal meegemaakt.

Het recept sprak Raynor direct aan. Hij had daarvoor verschillende Mazda MX-5’s gehad. “Dat vind ik zo’n grote auto. Dat moest een maatje minder’’, lacht hij. Zijn belangrijkste criterium was simpel: “Ik rijd op belevenis en op plezier.” Daarvoor heeft hij geen gigantisch vermogen nodig. De S660 combineert volgens hem eigenschappen die je nauwelijks nog samen aantreft: “Heel veel dingen die beleving en plezier bieden zijn heel duur geworden. Dan wel in aanschaf, dan wel in onderhoud. Als ik echt de puristenschaal, één-op-twee-Ferrari-ervaring wil, dan is dit de enige moderne optie ter wereld.’’

De aanschaf

Een exemplaar vinden betekende zoeken in Japan. Raynor schakelde hulp in van een bedrijf dat ervaring heeft met Japanse import en kocht zijn S660 via een veiling. “Ik heb de auto op basis van maar liefst vier wazige foto’s op een veiling gekocht’’, weet Raynor nog. Daar hoort een Japans veilingsrapport bij waarin de conditie van de auto wordt omschreven. Volgens Raynor is het belangrijk dat je daarbij met een betrouwbaar veilinghuis werkt, maar ook dan blijft het spannend: “Deze had een heel net keuringsrapport en dan nog steeds kom je bij de auto aan en denk je: oh, een krasje hier, een deukje zo.’’ Zijn S660 bleek gelukkig een goede basis. De resterende gebruikssporen worden aangepakt zodat de Honda weer helemaal strak wordt.

Het transport

Het wachten op een Japanse import is ook een ervaring op zichzelf. Raynor kon het schip met zijn Honda online volgen. Dat klinkt leuker dan het is: “Je hebt zo’n soort track-and-tracecode, dus je kunt hem volgen. Kun je beter niet doen. Dan word je alleen maar zenuwachtig van. Hij vaart constant de verkeerde kant op.’’ Pas maanden na de Japanse veiling kon Raynor daadwerkelijk voor het eerst naast zijn eigen auto gaan staan. Je moet dus best wat geduld hebben voor je met je kei-car aan de slag kan.

De goedkeuring

Een Japanse auto zonder Europese typegoedkeuring krijgt niet automatisch een Nederlands kenteken. De RDW moet zo’n auto individueel goedkeuren. Bij rechtsgestuurde auto's vormen de koplampen vaak een aandachtspunt omdat het lichtbeeld voor linksrijdend verkeer bedoeld is. Raynor liep daar ook tegenaan. Zelfs de Yokohama-banden waarop zijn Honda uit Japan kwam leverden gedoe op omdat de benodigde Europese goedkeuring ontbrak. Gelukkig kwam het uiteindelijk allemaal goed.

Wat kost het om een Japanse kei-car naar Nederland te halen?

In Japan is de auto zelf niet eens extreem duur. Volgens Raynor betaal je voor gebruikte exemplaren grofweg tussen de 10.000 en 20.000 euro, afhankelijk van leeftijd, uitvoering en staat. Daar komen transport, belastingen, aanpassingen en keuring nog bovenop. “Zeg maar tussen de 15.000 en de 30.000 euro, afhankelijk van wat je wensen zijn’’, schat de kei-car-koper in. Wie veel zelf regelt, zou volgens hem ergens rond de 16.000 à 17.000 euro kunnen uitkomen. Voor een echt net exemplaar met weinig kilometers kan het totaal richting de 30 mille gaan. Raynor: “Als je de prijs in Japan ziet van zo’n auto tweedehands: die verdubbel je voordat je hem hier in orde hebt.”

Stuur aan de verkeerde kant: irritant?

Dan de meest zichtbare eigenaardigheid: het stuur zit aan de Engelse/Japanse kant. Raynor vindt het nauwlijks een probleem: “Je positie went snel. Het helpt ook dat hij niet zo groot is natuurlijk.” Met een auto van amper 3,40 meter breed – pardon, lang – kun je binnen je eigen rijstrook gemakkelijk corrigeren. Op smalle wegen vindt Raynor de S660 daardoor juist leuk.

Eén ding blijft wel irritant: parkeergarages. De kaartjesautomaat staat uiteraard aan de verkeerde kant. Dat verhaal herken ik van collega Robbie en diens Skyline. En er is nog een klassieker voor iedereen die voor het eerst rechtsgestuurd rijdt: “Je gooit af en toe de ruitenwisser aan als je denkt: ik wil richting aangeven.” Allemaal zaken die te overkomen zijn lijkt me.

Genieten van driepitterturbogeluid

Honda besteedde bij de ontwikkeling bewust aandacht aan die geluiden om de kleine driecilinder meer sportwagenbeleving te geven. Daarom zit de turbo vrijwel achter je hoofd. Met het dak open hoor je zowel het blok, de uitlaat als de blow-off valve aan het werk. Dan wordt de S660 ineens een open sportauto.

De zestraps handbak voegt hier een extra dimensie aan toe. De speciaal voor de S660 ontwikkelde zesbak heeft korte overbrengingen in de eerste vijf versnellingen. De zesde is langer voor rust tijdens het cruisen. Tijdens de Mijn Auto-rit valt vooral op hoe kort en strak de bediening is. Raynor vindt dat een essentieel onderdeel van de auto: “Je rijdt in een stuurdersauto. Je wil wat te doen hebben.” De motor hoeft daarbij niet voortdurend naar de begrenzer. Volgens zijn rollenbankmeting is het maximale koppel al rond 3.000 toeren beschikbaar.









Je kijkt uit naar rotondes in de S660

Het leukste effect van 800 kilo en weinig vermogen merk je pas onderweg. “Elke rotonde ga je al met een lach aan.In deze auto denk je: wow. Totdat je naar je teller kijkt en denkt: oh, dat valt wel mee.” Dat is misschien de belangrijkste eigenschap van de hele auto. Zie het als een potje karten: je zit op vrijwel geen gewicht en rijdt misschien maximaal 50 km/u maar het voelt alsof je met 200 over een recht stuk vliegt.

Moeilijk onderhoud?

Een Japanse auto die niet of nauwelijks in Europa rondrijdt, klinkt als een nachtmerrie zodra er iets stukgaat. In de praktijk valt dat volgens Raynor mee. Normale slijtdelen zijn ook in Nederland te krijgen. Modelspecifieke delen zijn een ander verhaal. Die moeten vaak uit Japan komen. Daar zitten de kosten volgens Raynor vooral in het transport en je geduld. Om toch te kunnen blijven rijden wanneer hij wil, tikte Raynor een oude Honda Jazz op de kop. Als de S660 ooit een specifiek onderdeel nodig heeft en weken moet wachten, blijft hij tenminste mobiel.

Een belangrijke en slimme zet van de kei-car-rijder was het voorbereiden van de auto op de Hollandse winter (lees: pekel). Hij zegt: “Het eerste wat ik ermee gedaan heb is een flinke behandeling voor roestpreventie. Ik heb de mazzel dat ik een gaaf autootje gekocht heb. Hij is mooi hard en dat moeten we ook zo houden.” Bij een auto waarvoor carrosseriedelen niet bij de plaatselijke Honda-dealer op de plank liggen, is voorkomen sowieso aantrekkelijker dan genezen.

Wat is het verbruik van een kei-car?

Het bezit wordt een stuk gemakkelijker doordat de vaste lasten laag zijn. Zelfs tijdens enthousiast rijden haalt Raynor verbruikcijfers waar de gemiddelde hybriderijder van droomt. “Je rijdt nu in een zuivere sportauto. Als je lekker doortrapt zoals we nu doen, dan rijd je 1 op 20’’, zegt Raynor trots. Dat is een wereld van verschil met de MX-5’s die hij eerder reed, waarmee 1 op 10 tot 1 op 12 volgens hem normaal was. Ook verzekeren valt mee: “Het kost me amper drie tientjes. Plezier per euro kan voor mij niet beter dan dit.” De aanschaf en import zijn daarmee dus verreweg de grootste financiële hindernissen.

De kei-car is niet praktisch, toch?

De Honda S660 is niet wat je zegt een wintersportauto. Voorin zit een bak waarin het uitneembare dak wordt opgeborgen. Leg je dat dak daar neer, dan is de beschikbare ruimte meteen grotendeels verdwenen. Achter de inzittenden ligt de motor. Een echte kofferbak heeft de S660 dus niet.

Toch is Raynor er al eens mee over de grens gegaan. Een rondje door de Eifel stond al op het programma en reizen naar Engeland en Noord-Spanje volgden. Met slim inpakken kom je blijkbaar een heel eind.

Conclusie: moet je een kei-car naar Nederland halen?

Wie zelf een S660 wil importeren, moet dus behoorlijk gemotiveerd zijn. De auto kopen is eenvoudig vergeleken met alles wat daarna komt: transport, belastingen, individuele toelating, verlichting aanpassen en wachten op specifieke onderdelen. De RDW waarschuwt zelf dat het individueel goedkeuren van een auto zonder Europese typegoedkeuring veel tijd en geld kan kosten.

Raynor wist dit alles vooraf. Hij wilde alleen precies deze combinatie van eigenschappen en leefde al jaren naar de aankoop toe. Nu de Honda eenmaal voor de deur staat, zijn de gebruikskosten overzichtelijk en levert iedere rit hem het plezier op dat hij zocht: “Ik heb een auto waar ik blij van word.”

En als iemand met een zak geld langskomt? Dan moet Raynor vooral één lastige vraag beantwoorden: “Wat wil je dan? En wat kan ik betalen waar ik net zo blij van word?” Voor zover hij weet heeft hij de enige S660 van zijn soort in Nederland. Maar ook als er morgen nog eentje opduikt, verandert dat weinig aan het verhaal. Want vier wazige foto's, maanden wachten op een boot en een bezoek aan de RDW zijn een hoop gedoe voor 85 pk, totdat je de eerste rotonde tegenkomt en je het allemaal vergeten bent.

Overweeg je het? Doe het gewoon als je het geld ervoor hebt. Je fleurt er het Nederlandse wagenpark flink mee op en je zult niet snel iemand tegenkomen die niet dol is op jouw autootje.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover