“Ik heb gekeken naar een F-Type, naar Caymans. Toen heb ik deze gevonden en was ik meteen verliefd.’’ Dat vertelt Anastasia, de trotse eigenaar van de sportauto waar we in mochten rijden in een Mijn Auto-video.

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“Deze auto doe ik nooit meer weg. Dit is de blijver’’, zegt ze. Over wat voor auto hebben we het? Een Audi TTS Competition uit 2023. Daarmee is het een van de allerlaatste TT’tjes. Na 25 jaar en drie generaties trok Audi in dat jaar definitief de stekker uit de sportcoupé. En dan is dit dus ook nog eens een TTS Competition!

Audi gaf de late TTS competition plus onder meer zwarte exterieurdetails, 20-inch Audi Sport-wielen, rode remklauwen, carbon in het interieur en een uitgebreider lederen interieur. Deze uitvoering kom je in Nederland nauwelijks tegen. Anastasia’s auto is dan ook geïmporteerd.

Specificaties

Onder de motorkap ligt de bekende 2,0-liter TFSI viercilinder. In deze late TTS levert hij 320 pk en 400 Nm. Voor Anastasia is dat “echt genoeg”. Tuning laat ze daarom voorlopig achterwege.Audi koppelde de motor aan een zeventraps S tronic met dubbele koppeling en quattro-vierwielaandrijving. Van 0 naar 100 km/u duurt 4,5 seconden en bij 250 km/u grijpt de elektronische begrenzer in.

Voor het oog zijn er hier en daar wel wat zaken aangepast. De ruiten zijn legaal getint en de voorzijde van de auto is voorzien van PPF om steenslag tegen te gaan. Aan de binnenkant is nog Apple Carplay geïnstalleerd, maar daar blijft het wel bij. De Competition is al bijzonder genoeg en Anastasia voelt weinig behoefte om daar allerlei aftermarketdelen aan toe te voegen. Bij een van de laatste TTS’en is originaliteit bovendien helemaal geen verkeerde eigenschap.

Het beste deel van de TTS is niet de motor

Een van de onderdelen die Anastasia het meest waardeert, is het interieur. De derde generatie TT heeft geen los infotainmentscherm midden op het dashboard. Vrijwel alle informatie wordt weergegeven in de Audi Virtual Cockpit achter het stuur. De klimaatregeling zit fraai verwerkt in de ronde ventilatieroosters.











Volgens Anastasia helpt dat de TT bovendien om mooi oud te worden. “Ik hou niet van die tv-schermen die nu in moderne auto's zitten. Over tien of twintig jaar, hoe lang ik hem ook ga houden, ziet het er nog steeds gaaf uit’’, vertelt ze. Het is inderdaad een interieur dat opvallend weinig verraadt dat het basisontwerp inmiddels ruim tien jaar oud is.

Wat ze dan weer wel af en toe in het interieur mist, is een handbak. De TTS is haar eerste auto zonder handgeschakelde pook: “Ik vind handgeschakeld gewoon fijn. Dan voel je echt de auto.” Er zitten dan wel schakelflippers achter het stuur, maar die heeft ze nog nooit gebruikt. Wellicht dat dat nog een uitkomst is voor de toekomst.

Waarom geen F-Type of Cayman?

De Audi-rijdster heeft wel serieus gekeken naar de Jaguar en Porsche. Beide modellen vielen af. De F-Type werd hem niet omdat Anastasia een relatief jonge auto met weinig kilometers zocht. Daar kwam nog een belangrijke eis bij: “Ik wilde ook gewoon all-wheel drive. Het regent wel eens in Nederland.” Een krachtige achterwielaandrijver als een F-Type vond ze voor dagelijks gebruik minder aantrekkelijk. “Zo'n racecoureur ben ik ook niet’’, zegt ze.

Ondanks dat ze geen “racecoureur’’ is, houdt wel van sportief rijgedrag. De TTS beschikt standaard over Audi drive select en Magnetic Ride. Daarmee kan de demping worden aangepast aan de gekozen rijmodus. In het geval van deze TTS staat ie het vaakst in de sportieve Dynamic-modus. “Het is wel lekker als hij hem iets meer op toeren houdt’’, geeft ze al beargumentering. De zuinige Efficiency-stand krijgt in ieder geval weinig aandacht.

Thuiswerken, maar toch even rondrijden

De TTS is geen weekendauto. Anastasia gebruikt hem als daily: “Ik doe gewoon mijn boodschappen ermee. Naar mijn werk.” Heel veel kilometers komen er desondanks niet bij. Ze werkt veel thuis en heeft sinds de aankoop ongeveer 12.000 kilometer gereden. Een deel van die kilometers rijdt ze als ze thuis moet werken. “Even een rondje voordat je begint’’, zegt ze. Het blijft wel een liefhebbersauto.

De afschrijving van de Audi TTS

Anastasia kocht de Audi eind 2024. Op dat moment stond ongeveer 22.000 kilometer op de teller. Tijdens de Mijn Auto-sessie zijn dat er ongeveer 32.000. De grootste afschrijving van het eerste levensjaar was volgens haar al achter de rug. Dat is bij een auto die je niet van plan bent snel te verkopen geen onprettig uitgangspunt.

Daarbij is de TTS Competition nog best een bruikbare sportauto. Audi gaf de Coupé een bagageruimte van 305 liter en achter de voorstoelen staat nog een kleine achterbank. Die zitplaatsen zijn voor volwassenen vooral theoretisch interessant, maar de rugleuningen kunnen wel worden neergeklapt.

De Audi TTS Competition is een blijvertje

Anastasia droomt nog van een Bentley. Niet de nieuwste Continental GT, maar juist een oudere generatie met de kenmerkende ronde koplampen. Als die er zou komen, hoeft de TTS er geen plaats voor te maken. Dat is opmerkelijk: ze heeft zestien of zeventien auto's gehad en wisselde vroeger door haar werk regelmatig. De TTS is haar eerste echte sportauto, maar meteen degene waarvan ze na relatief korte tijd zegt dat hij niet meer weg hoeft. “Ik ben er elke dag mee blij’’, zegt ze. En dat is toch wel het allerbelangrijkste.