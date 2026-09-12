Leesvoer: deze BMW 540d Touring bewijst dat diesel springlevend is!

De diesel heeft het in Nederland niet makkelijk. Hoge wegenbelasting, een occasionmarkt die steeds verschuift en vooral een imago dat de afgelopen jaren weinig hulp heeft gekregen. Toch zijn er nog liefhebbers die zich daar niets van aantrekken.

Rick is er zo een. Hij rijdt 70.000 tot 80.000 kilometer per jaar en koos juist daarom voor een BMW 540d xDrive. Niet ondanks de zescilinder diesel, maar juist vanwege die motor. In een Mijn Auto-video merkt Wouter hoe lekker het is om anno 2026 nog in een dikke dieselbeuker te rijden.

Van oude BMW's naar de gedroomde daily

Rick heeft zijn liefde voor BMW niet bepaald gisteren ontdekt. Zijn autoverleden loopt via verschillende generaties en motorvarianten, van een E36 320i tot een E39 540i en later meerdere diesels. Niet iedere BMW was even probleemloos. De 540i liep behoorlijk in de papieren en ook een latere 530d zorgde voor een verhaal dat alleen autoliefhebbers achteraf leuk kunnen vinden.

Bij die 530d begon het aanvankelijk met normaal groot onderhoud. De auto had rond 450.000 kilometer gelopen toen de distributieketting hoorbaar werd en ook de tussenbak aandacht vroeg. Omdat de motor toch uit de auto lag, werden pakkingen aangepakt en kwam de turbo ter sprake. Die had wat speling. Van het één kwam het ander: een hybride turbo, downpipe en grotere Wagner-intercooler moesten van de 530d iets bijzonders maken.

Het eindresultaat was minder feestelijk. Rick vertelt: "Toen reed ik naar huis met een vriend van me. In één keer een hele hoop rook achter de auto, een hoop olie onder de auto. En toen zat er zo'n gat in het blok." Een drijfstang was door het motorblok geslagen. Inmiddels is voor die auto een nieuwe motor opgebouwd, maar het avontuur hield Rick niet weg bij diesel. Integendeel: juist zijn eerdere 530d's hadden hem overtuigd van het karakter van zo'n dikke zescilinder.

Specificaties

Zoveel gebruik van de Bimmer past uitstekend bij wat onder de motorkap ligt. De 540d van deze generatie levert 340 pk en 700 Nm. Vooral dat laatste getal bepaalt het karakter van de auto. Je hoeft de diesel niet uit te wringen om serieus tempo te maken. Een beweging van de rechtervoet is genoeg om de 5 Serie hard vooruit te laten gaan. Wouter omschrijft hem treffend als "makkelijk snel" en "rustig snel".

Autobahn-knaller

Rick werkt in de auto-import en is daardoor veel in Duitsland onderweg. Dat betekent dat de 540d regelmatig terechtkomt op wegen waarvoor zo'n aandrijflijn haast lijkt te zijn ontworpen: de limietloze Duitse snelweg. Op een lege Autobahn rijdt hij volgens Rick bij 250 km/u nog geen 4.000 toeren. Veel vermogen is één ding, maar vooral het gemak waarmee de 540d langdurig hoge snelheden verwerkt maken maakt indruk.

Zuinig wanneer het moet

Ondanks 340 pk en 700 Nm hoeft de 540d niet voortdurend met enorme hoeveelheden diesel te worden gevoed. Rick rijdt met veel snelle Autobahnkilometers gemiddeld ongeveer 1 op 11. Toen hij de auto net had en vooral rustig lange afstanden in Nederland reed, kwam hij zelfs rond 1 op 17 uit.

De opties die het verschil maken

Rick zocht bewust naar een rijk uitgerust exemplaar en vond deze auto uiteindelijk in Duitsland. Een van de belangrijkste opties is het adaptieve onderstel. In Comfort blijft de 5 Serie ontspannen, terwijl de Adaptive-stand vooral bij hogere snelheden extra rust in de carrosserie brengt zonder de auto zo straf te maken als in Sport.

Minstens zo geliefd is de meesturende achteras. Op snelheid draagt die bij aan de stabiliteit, maar het grootste verschil merk je misschien wel in parkeergarages en krappe straten. Rick heeft daarnaast onder meer massagestoelen, stoelventilatie en uitgebreid leder aan boord. Voor iemand die zoveel uren per jaar achter het stuur zit, zijn dat geen opties die alleen leuk staan op de verkoopadvertentie.

Waarom een 540d?

Rick twijfelde nog even over een 540i, maar voor zijn gebruik bleek de 540d uiteindelijk de logischere keuze. Waarom? Omdat hij vooral veel plezier aan zijn auto wil beleven: "Ik wil gewoon een auto rijden die bij me past. Waar ik me goed bij voel. Waar ik elke dag instap en dan met plezier rijd."

Daar staat uiteraard een stevige Nederlandse wegenbelasting tegenover. Rick weet dat ook. Daarnaast schrijft de auto met zijn hoge kilometrage stevig af. Toch is dat voor hem niet de doorslaggevende factor. Deze 540d was jarenlang ongeveer het type dagelijkse auto waar hij van droomde.

In 2015 zat hij naar eigen zeggen al bij BMW in de showroom naar een F11 5 Serie te kijken. Nu staat er een veel jongere generatie voor zijn deur. "Dit was altijd wel een beetje de droom als dagelijkse auto." Misschien is dat uiteindelijk belangrijker dan welke spreadsheet met kilometerkosten dan ook.

Hoge kilometerstand, maar je ziet het er nauwelijks aan af

Rick rijdt jaarlijks tussen de 70.000 en 80.000 kilometer. Toen de video werd opgenomen stond de teller al op ongeveer 243.000 kilometer, terwijl hij de BMW nog geen jaar eerder met circa 190.000 kilometer had gekocht!

Het kilometrage van de BMW zorgt tijdens de opname voor verbazing. Met kilometerstand richting de 250.000 achter de kiezen zou je wat gebruikssporen verwachten, maar de 540d ziet er volgens Wouter opvallend netjes uit. Dat komt niet vanzelf. Rick: "Als je zoveel rijdt en een auto met 243.000 kilometer hebt, dan kan je toch niet verwachten dat die helemaal strak is. Je hoopt het wel."

Rick heeft zelfs een abonnement op de wasstraat en rijdt er naar eigen zeggen bijna dagelijks doorheen. Hij kiest bewust voor een wasstraat waarvan hij vindt dat die geen zichtbare waskrassen achterlaat.

Geen sneller BMW nodig

Er bestaan snellere BMW's. Een M4 Competition, waar Rick kort voor de opname nog mee onderweg was, is een veel scherpere machine. Maar na zo'n rit merkt hij juist hoeveel de 540d op andere gebieden te bieden heeft. Je kunt er hard mee rijden, maar ook uitgerust uitstappen na honderden kilometers. Hij kan mee naar Oostenrijk voor de wintersport en ondertussen vier mensen en hun bagage meenemen, maar ook dagelijks mee naar Duitsland.

Daarmee vertegenwoordigt de 540d een soort auto waarvan het aanbod alleen maar kleiner wordt: een grote stationwagon met een dikke zescilinder diesel die vrijwel alles goed kan. Wouter vat het aan het einde van de rit eenvoudig doch treffend samen: "Wat een heerlijke auto."