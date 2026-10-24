Leesvoer: waarom zou je een Audi RS3 kopen als deze Cupra bestaat?

Een Cupra Formentor kom je in Nederland regelmatig tegen. Een Formentor met een 2,5-liter vijfcilinder, 450 pk en een extreem beperkte oplage is een ander verhaal. Thom rijdt namelijk een VZ5 BAT ABT: de overtreffende trap van de snelste gelimiteerde Formentor. In een Mijn Auto-video mag Wouter de crossover aan de tand voelen.

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Een Cupra die Nederland oversloeg

De Formentor VZ5 was vanaf het begin een buitenbeentje. CUPRA bouwde de oorspronkelijke VZ5 in een oplage van 7.000 exemplaren, maar leverde hem nieuw niet officieel in Nederland. Wie er hier eentje wilde hebben, moest dus over de grens kijken.

Dat deed Thom ook. Thom had hem al op het vizier toen de VZ5 werd aangekondigd. “Als ik die ooit kan kopen, dat zou geweldig zijn.’’ En dat lukte. Zijn auto komt uit Duitsland en liep via Cupra München en ABT Duitsland voordat hij bij hem terechtkwam.











Dubbel exclusief

Een ‘gewone’ VZ5 is al zeldzaam, maar Thom heeft de nog zeldzamere BAT-uitvoering ervan. Er zijn er maar 500 van gemaakt. Cupra gaf die versie onder meer zwarte 20-inch wielen, donkere logo's, zwarte dakrails, donkere uitlaatsierstukken en carbon spiegelkappen. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, heeft de Formentor in deze video ook nog eens officiële aanpassingen van ABT Sportsline als één van de 400 stuks.

Abt-Specificaties

De belangrijkste reden om een VZ5 te willen ligt uiteraard onder de motorkap. Daar zit de 2.480 cc grote vijfcilinder turbomotor van Audi. Standaard levert ie in de VZ5 390 pk en 480 Nm. De Abt-versie van Thom haalt 450 pk en 530 Nm dankzij de Power S-upgrade. Volgens de tuner kun je nu in 3,9 seconden naar de 100 sprinten. “Nodig niet, maar fijn is het wel”, zegt Thom over het extra vermogen.

Minstens zo fijn is de kenmerkende vijfcilinderroffel die je dankzij de OPF-delete nog beter hoort. Het nadeel hiervan: “het duurste aan de OPF-delete is eigenlijk de benzinekosten. Want je gaat alleen maar gas geven voor het geluid. Even een tunneltje, dan doe je het dakraam weer open en dan denk je: ach, heerlijk. Het geluid van die vijfcilinder, dat blijft geniaal.”

Magie op de achteras dankzij de torque splitter

De aandrijflijn bestaat niet alleen uit een bijzondere motor. Op de achteras zit een torque splitter met twee elektronisch aangestuurde koppelingen. Daarmee kan de auto het koppel tussen het linker- en rechterachterwiel verdelen. Bij het uitaccelereren van een bocht kan extra kracht naar het buitenste wiel worden gestuurd, waardoor de Formentor zichzelf als het ware de bocht in helpt. Thom: “Op het gas duwt hij hem echt veel meer. Er gaat meer kracht naar het buitenste wiel, dus hij duwt hem echt de bocht in.”

Niet liever een hot hatch met dezelfde motor?

Een Audi RS3 heeft hij overwogen. Die heeft immers dezelfde 2,5-liter vijfcilinder. Toch werd het deze Cupra. Thom vertelt: “Ik ben eigenlijk gaan kijken naar de Audi RS3, want ik vond het vanbinnen toch wat krapper. De Formentor is toch wel een unieke auto in Nederland dus toen heb ik hiervoor gekozen.” Daar kwam nog bij dat een vergelijkbare RS3 volgens Thom ongeveer 10.000 euro duurder was.

Het interieur in de Cupra was trouwens ook niet helemaal naar smaak. Voor Thom voelde het net alsof ie in een ID.3 of Cupra Born stapte. Daarom bestelde hij wat carbon interieurdelen. “Ik dacht: je hebt daar een unieke auto en dan kijk je erin, en dat is allemaal dat simpele aluminium’’, zegt hij.











Multifunctioneel

De Cupra staat niet binnen als verzamelobject. Thom gebruikt hem als dagelijkse auto en rijdt er ook mee naar circuits. Hij bezocht de Nürburgring en reed trackdays op Zandvoort. Na wat ronden op de Ring in de hoge Cupra gedraagt de auto zich ook perfect op de weg naar huis over de Autobahn. Voor het circuitgebruik heeft hij de remmen als eerste aangepakt: “Dat is een van de eerste dingen die ik aanpas bij een auto. Zowel de remleidingen als de vloeistof. En dan goede blokken.” De standaard Akebono-klauwen en remschijven zijn volgens hem verder prima.

Wat verbruikt zo’n Cupra met Audi-vijfpitter?

Thom kocht de auto met ongeveer 4.500 kilometer op de teller. Inmiddels staat er na bijna twee jaar circa 34.000 kilometer op. “Ik rijd te veel onzin kilometers, gewoon omdat het leuk is.” Bij rustig rijden valt het benzineverbruik nog redelijk mee, vindt hij: “Als ik netjes rij, één op tien. Vol gas op de Nürburgring deed hij één op tweeënhalf.’’

Blijft de Formentor nog even in bezit?

Bij aankoop had Thom een vrij duidelijk plan: twee jaar rijden en daarna weer iets nieuws zoeken. Die twee jaar zijn bijna voorbij. Thom zegt nu: “Hij bevalt zo goed dat ik denk: ik kan niet wat vinden wat ik leuker vind. Ik denk dat hij gewoon nog even blijft.” En mocht er toch nog wat anders komen, wat staat er dan op zijn wensenlijst? Een BMW M3 G80, maar de verzekeringskosten en aanschafprijs maken de stap wat groter.

Een vijfcilinder in een praktische crossover is anno 2026 al een rariteit. Voeg daar vierwielaandrijving met torque splitter, 450 pk en een hele exclusieve Abt-uitvoering aan toe en je krijgt een auto waarvoor nauwelijks een directe vervanger bestaat. Daarom begrijpen we wel dat deze auto te veelzijdig is om weg te doen. Veel plezierige kilometer toegewenst Thom!

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