Leesvoer: Nadeem bouwde de Porsche 911 waar hij als kind al van droomde

Een Porsche 911 Carrera 4S kopen en hem vervolgens gewoon origineel laten. Nadeem heeft het geprobeerd. Uiteindelijk begon het toch te kriebelen: “Ik vond het altijd een prachtige auto en ik keek ernaar en dacht: hij is heel mooi, maar hij kan nog mooier.” Hoe de 911 is veranderd in zijn droom-911 vertelt Nadeem aan Wouter in een Mijn Auto-video .

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De 911-droom begon al heel vroeg

Porsche zit al lang in Nadeems hoofd. Toen hij ongeveer acht jaar oud was, kwam een collega van zijn vader langs met een rode 964 Turbo. “Toen was ik gelijk verkocht’’, geeft hij toe. Later kocht zijn vader zelf een 964 Targa. Toen die uiteindelijk plaatsmaakte voor een Macan, vond Nadeem dat zijn moment gekomen was.

De 997 Carrera 4S

De Porsche 911 Carrera 4S van de 997-generatie uit 2007 werd zijn eerste 911. Dit model heeft een atmosferische 3,8-liter zescilinder boxer met 355 pk. De vierwielaandrijving stuurt daarbij afhankelijk van de omstandigheden een deel van het vermogen naar de voorwielen. Porsche gaf destijds 4,8 seconden voor de sprint naar 100 km/u en een topsnelheid van 288 km/u op.

Nadeem wilde meer vermogen, maar stelde daar één belangrijke voorwaarde aan: “Ik wil zoveel mogelijk vermogen eruit zonder dat ik betrouwbaarheid inlever.” Een vergroting naar bijvoorbeeld 4,1 liter kwam daarom niet in het projectplan. De specialisten die hem adviseerden vonden dat niet passen bij zijn wens om de auto betrouwbaar te houden. “Dat vind ik fijn, dat er een bedrijf is dat zegt: jij wil je betrouwbaarheid niet opgeven, dus voor het geld gaan we het niet doen’’, zegt Nadeem.

Hoe tune je een 911 betrouwbaar?

Wat werd het dan wel? Het motorblok werd volledig gedemonteerd, gereinigd en opnieuw opgebouwd. Daarbij kwamen er ook titanium drijfstangen in. Tijdens het werk bleek cilinder zes wat ‘bore scoring’ te vertonen. Dit zijn diepe, krassen of groeven in de wand van een cilinder dat wordt veroorzaakt door metaal-op-metaal contact. Cilinderslijtage is een bekend aandachtspunt bij bepaalde watergekoelde Porsche-boxermotoren uit deze periode. Nadeem besloot daarom meteen het smeersysteem uitgebreid aan te pakken.

Er kwam onder meer een GT3-oliepomp, een diepere carterpan en extra olietoevoer voor de rechter cilinderbank. Nadeem vertelt: “Ik heb een tweede oliepomp op de rechtercilinderbank gezet. Dus nu zorg ik dat er meer olie in het systeem is, die koel blijft en ook goed bij de rechtercilinderbank komt.” Ook het volledige in- en uitlaattraject werd aangepakt. De motor kreeg een grotere GT3-gasklep, aangepaste injectoren, een carbon inlaatsysteem en een volledig op maat gemaakte uitlaat. Voor die uitlaat moest zelfs de achterbumper worden aangepast; die is van carbon gemaakt en vervolgens in carrosseriekleur gespoten. Nadeem liet bovendien het traject richting de cilinders aanpassen om de lucht gelijkmatiger te verdelen.

Het resultaat van dit zeer uitgebreide aanpassingspakket? 100 pk. De zescilinder produceert nu 455 in plaats van 355 pk.

Wat merk je van dat extra vermogen?

Gelukkig is al het harde werk goed te merken. Het extra vermogen verandert volgens Nadeem vooral de bovenste helft van het toerengebied. Zijn 911 blijft duidelijk harder trekken. “Bovenin gaat hij wel echt goed’’, zegt de eigenaar trots. Ook de koppelkromme is volgens hem veel vlakker geworden. Dat past goed bij het atmosferische karakter van de 3,8-liter.

Op de openbare weg is de 997 al een feestje om te rijden, maar hij komt het best tot zijn recht op het circuit. Dankzij het slimme vierwielaandrijvingssysteem van de Porsche (dankzij een viscokoppeling kan continu ongeveer 5 tot 40 procent van het vermogen naar de vooras worden gestuurd) is de 911 ook bruikbaar in minder ideaal weer. Daar kwam Nadeem achter op een nat Circuit Zandvoort. Nadeem: “Dan krijg je ook gewoon heel veel grip.”

Nog meer aanpassingen!

Daarnaast zit er een enkelmassavliegwiel in. Dat maakt de aandrijflijn directer, maar zorgt bij lage toerentallen ook voor wat extra mechanisch geluid. Ook het onderstel ging op de schop. De Porsche kreeg Bilstein-dempers, veren en verstelbare stabilisatorstangen voor en achter. Belangrijk was dat PASM behouden bleef: “Daarom ben ik met Bilstein gegaan in plaats van Öhlins. Want de Öhlins heeft die niet.” Daardoor kan Nadeem de demping nog steeds elektronisch aanpassen. Omdat de auto lager staat is er ook maar meteen een praktische toevoeging gedaan: een liftsysteem voor de neus. Handig bij verkeersdrempels en parkeergarages.

De buitenkant

En daar houdt het nog niet op. Dat krijg je hè; bij zo'n project ontstaat vanzelf het gevaar dat ieder onderdeel het duurste onderdeel moet worden. Zo ook bij de wielen. Nadeem kreeg de keuze tussen verschillende sets. De BBS-wielen waren ongeveer een kwart lichter, maar kostten volgens hem drie keer zoveel. Hij zegt: “Ik ging naar huis en dacht: als ik die andere velg pak, dan weet ik het in mijn hoofd de hele tijd.” Het werden BBS’jes. Er was gelukkig één grens. Een set zespots remklauwen van bijna 10.000 euro vond hij te gek, zeker omdat de bestaande remmen nog uitstekend functioneren.









De wielen zijn nog maar één deel van het uiterlijk dat is aangepast. Aan de buitenkant vallen onder meer de andere voor- en achterbumper, sideskirts en modernere koplampen op. Vooral die verlichting wilde Nadeem graag hebben: “Ik vind die vierpuntslook gewoon gaaf.” Als je zoveel tijd en geld in carrosseriedelen en lak stopt, wil je dat ook graag zo houden. Daarom is de complete buitenkant voorzien van paint protection film (PPF).

Ook het interieur is niet standaard

Binnenin bleef de Porsche ook niet ongemoeid. Het dashboard, middenconsole en andere delen zijn opnieuw in bruin leer uitgevoerd, compleet met contrasterende stiksels. Nadeem keek ook naar een moderner 991-stuur, maar besloot het oorspronkelijke stuur te laten aanpassen. De handgeschakelde zesbak bleef behouden, maar kreeg een GT3 short shifter die duidelijk wat korter is dan de standaard versie volgens Nadeem. Het is geen spectaculaire wijziging om naar te kijken, maar wel eentje die Nadeem iedere rit gebruikt.

Is dit het wel waard?

Nadeem bevestigt dat het bedrag dat inmiddels in het project zit ongeveer gelijk is aan wat hij oorspronkelijk voor de 997 betaalde. “Dus je had ook gewoon een 991 kunnen kopen?’’, vraagt Wouter. “Ja’’, moet Nadeem bekennen. Hij voegt toe: “De helft van de monteurs zei: je bent gek dat je dit doet. En nu snappen ze het allemaal.”

Nadeem beseft ook dat zijn smaak niet voor iedereen is. “Hij zit tegen het randje, denk ik. Niet iedereen zal het mooi vinden. Maar ik vind het wel gaaf.” Nu heeft hij precies de 997 die hij zelf wilde bouwen. Daarmee is ook de vraag naar de restwaarde minder belangrijk geworden. Nadeem bevestigt dan ook: “Deze auto gaat nooit meer weg.”

Dat is misschien de enige manier waarop zo'n project financieel logisch te maken is. Wie iedere euro aan modificaties bij verkoop probeert terug te verdienen, gaat waarschijnlijk een teleurstellende middag tegemoet. Voor Nadeem begon het bovendien allemaal met één simpele gedachte: zijn Carrera 4S was al mooi, maar kon nog beter.

Een paar nieuwe onderdelen werden een compleet motorproject. Andere wielen werden BBS'en. Het onderstel, interieur en koetswerk volgden. Het eindresultaat is geen GT3-kloon en ook geen poging om van een 997 een 991 te maken. Het is vooral Nadeems versie van de 911 waar hij als achtjarige al van droomde.

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